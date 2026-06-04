Supermedia AGI/Youtrend: Fn insidia il c.destra,M5s rimonta il Pd

AGI - La Supermedia questa settimana sembra fotografare un pò di movimento nelle intenzioni di voto, sul fronte destro dello spettro politico: in particolare, si sta verificando un piccolo 'smottamento' a danno del centrodestra (-0,8%) e a favore di Futuro Nazionale (+0,7%). Tra i partiti della coalizione di governo è la Lega ad arretrare maggiormente, di quasi mezzo punto in due settimane. Questo fa sì che a oggi il centrodestra abbia, sulla carta, un 'ritardo' di un punto esatto nei confronti del Campo Largo, nel quale intanto si verifica una sorta di riequilibrio a sfavore del Pd e a vantaggio di M5s.
Il dettaglio della Supermedia Liste
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
- FDI 28,2 (=)
- PD 21,8 (-0,4)
- M5S 13,0 (+0,5)
- Forza Italia 8,2 (-0,1)
- Lega 6,7 (-0,4)
- Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1)
- Futuro Nazionale 4,3 (+0,7)
- Azione 3,0 (=)
- Italia Viva 2,4 (-0,1)
- +Europa 1,4 (-0,1)
- Noi Moderati 1,1 (-0,1)
Il confronto tra le Coalizioni
Questa la Supermedia Coalizioni 2022:
- Centrodestra 44,1 (-0,8)
- Centrosinistra 29,7 (-0,6)
- M5S 13,0 (+0,5)
- Terzo Polo 5,4 (-0,1)
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026:
- Campo largo 45,1 (-0,1)
- Centrodestra 44,1 (-0,8)
- Futuro Nazionale 4,3 (+0,7) Azione 3,0 (=)
Nota metodologica della rilevazione
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (21 maggio 2026).