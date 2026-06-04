Supermedia AGI/Youtrend: Fn insidia il c.destra,M5s rimonta il Pd
Supermedia AGI/Youtrend: Fn insidia il c.destra, il M5s rimonta il Pd
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Supermedia AGI/Youtrend: Fn insidia il c.destra, il M5s rimonta il Pd

La media dei sondaggi rileva uno smottamento nella coalizione di governo. Cresce la forza di opposizione guidata da Conte, mentre cala il Nazareno
Roberto Vannacci
Felice De Martino / AGF - Roberto Vannacci
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AGI - La Supermedia questa settimana sembra fotografare un pò di movimento nelle intenzioni di voto, sul fronte destro dello spettro politico: in particolare, si sta verificando un piccolo 'smottamento' a danno del centrodestra (-0,8%) e a favore di Futuro Nazionale (+0,7%). Tra i partiti della coalizione di governo è la Lega ad arretrare maggiormente, di quasi mezzo punto in due settimane. Questo fa sì che a oggi il centrodestra abbia, sulla carta, un 'ritardo' di un punto esatto nei confronti del Campo Largo, nel quale intanto si verifica una sorta di riequilibrio a sfavore del Pd e a vantaggio di M5s.

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Il dettaglio della Supermedia Liste

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Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:

  • FDI 28,2 (=)
  • PD 21,8 (-0,4)
  • M5S 13,0 (+0,5)
  • Forza Italia 8,2 (-0,1)
  • Lega 6,7 (-0,4)
  • Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1)
  • Futuro Nazionale 4,3 (+0,7)
  • Azione 3,0 (=)
  • Italia Viva 2,4 (-0,1)
  • +Europa 1,4 (-0,1)
  • Noi Moderati 1,1 (-0,1)

Il confronto tra le Coalizioni

Questa la Supermedia Coalizioni 2022:

  • Centrodestra 44,1 (-0,8)
  • Centrosinistra 29,7 (-0,6)
  • M5S 13,0 (+0,5)
  • Terzo Polo 5,4 (-0,1)

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026:

  • Campo largo 45,1 (-0,1)
  • Centrodestra 44,1 (-0,8)
  • Futuro Nazionale 4,3 (+0,7) Azione 3,0 (=)

Nota metodologica della rilevazione

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (21 maggio 2026).

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