Alla Camera il giardino per gli 80 anni della Repubblica

AGI - Anche i fiori e le piante, simbolo di identità ed eccellenza italiana, stanno contribuendo con colori e profumi alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Nel cortile d'onore di Montecitorio, alla presenza del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del titolare dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a fare bella mostra di sé c'è un "giardino destrutturato" - come lo hanno definito esperti vivaisti - con fiori e piante che riproducono un tricolore diffuso, sistemate nelle apposite aiuole piazzate ai lati della fontana centrale. E così, la ricorrenza del 2 Giugno, almeno a Montecitorio, non sarà archiviata prima di venerdì quando l'installazione "Vivaismo, eccellenza e identità d'Italia" - iniziativa promossa dalla deputata Irene Gori (FdI) e realizzata dall'associazione Vivaisti Italiani con il distretto vivaistico ornamentale di Pistoia - sarà smantellata.
Il presidente Lorenzo Fontana
A salutare la novità, insieme a Fontana e a Lollobrigida, anche il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra, un drappello di deputati e una folta rappresentanza di esponenti del settore florovivaistico. E' a questi ultimi che si rivolge, in particolare Fontana, sottolineando come quel "legame tra territori, eccellenza e lavoro che si fonde in una cultura secolare, quella del florovivaismo, è giunto sino ai giorni nostri". "Recenti statistiche - prosegue Fontana - confermano il ruolo strategico del settore che rappresenta un motore di crescita, un significativo bacino occupazionale, ma anche un laboratorio d'innovazione". L'iniziativa per Fontana è la prova tangibile di una sinergia positiva tra istituzioni, imprese e realtà imprenditoriali che ha permesso al settore di competere e, ha sottolineato, "diventare una risorsa preziosa per il Paese che ha ancora da molto da raccontare e da offrire".
Il settore di piante e fiori vale tre miliardi di euro
Le piante come espressione concreta di appartenenza, cultura e ineguagliabile savoir-faire italiano - secondo Lollobrigida - oggi esprimono anche la capacita' di un settore del Made In Italy di coniugare bellezza, sostenibilità, innovazione e tradizione. "La qualità del Made in Italy si può assaporare anche con gli occhi", osserva scherzosamente il ministro dopo aver perlustrato con cura l'installazione green. Le celebrazioni dell'80esimo della Repubblica con il "giardino tricolore" sono anche l'occasione per rimarcare le ricadute positive della prima legge quadro, promossa da La Pietra e fortemente voluta da FdI, che introduce misure per un settore che vale oltre 3 miliardi di euro, "comprende 27mila aziende e rappresenta migliaia di posti di lavoro", rimarca Lollobrigida. Provvedimenti - aggiunge - che "hanno contribuito ad aumentare la qualità del nostro modello produttivo florovivaistico, oggi competitivo e preso d'esempio anche all'estero". Mentre il "nuovo" giardino della Camera ripropone quel clima di festa che si è respirato fino alla tarda serata di ieri è la deputata Irene Gori, pistoiese, a riflettere su come "le piante continuano a ricordarci che siamo un popolo con radici forti, ma capace di guardare lontano e proiettarsi nel futuro".