Regioni e presidenti sui social, la Lombardia e Roberto Fico al primo posto

AGI - La Lombardia è ancora la migliore tra le Regioni sul fronte della comunicazione istituzionale. Per il quinto anno consecutivo l'analisi che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, realizza per misurare l'efficacia sui social media di Regioni e presidenti di Regione, mostra un primo posto invariato, ma anche una testa di classifica molto compatta, con la Puglia che torna al secondo posto (dove era nel 2023) e il Friuli-Venezia Giulia che si affaccia al terzo posto con una progressione continua che, dal 2022 a oggi.
In coda, troviamo sempre Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige che, sebbene con piccole variazioni, nel 2026, mostrano storicamente una difficoltà comunicativa. Nella sezione dedicata ai presidenti di Regione, il report 2026 "perde" alcuni suoi storici protagonisti che hanno terminato i propri mandati: Luca Zaia, infatti, ha occupato a lungo la testa della classifica, così come Vincenzo De Luca il secondo posto, mentre Michele Emiliano era al terzo. L'analisi, quindi, ha preso in considerazione i successori, che in parte stanno emulando le performance di chi li ha preceduti.
Classifica dei presidenti
Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, infatti, debutta al primo posto, migliorando il posizionamento di De Luca, così come fa Antonio Decaro rispetto a Emiliano, posizionandosi al secondo posto. Alberto Stefani, invece, inizia il suo mandato dall'ottava posizione, lasciando uno spazio nel terzetto di testa che viene occupato da Eugenio Giani, che ha sempre tallonato la parte alta della classifica negli scorsi anni.
Dati su utenti ed engagement
In particolare, Roberto Fico riesce a raggiungere il maggior numero di utenti (775.880), seguito proprio da Decaro (686.056) ed Eugenio Giani (425.693), e si distingue per engagement (16,69%), in questo caso seguito da Alberto Stefani (5,3%) e Francesco Rocca (3,31%). Il presidente del Friuli, invece, guida la classifica per penetrazione: con una percentuale del 26,13%, Massimiliano Fedriga è quello che parla alla maggior quota di popolazione.
Crescita e indicatori
Nel confronto individuale, cioè considerando soltanto chi guidava l'Ente sia nello scorso report che nell'attuale, è Attilio Fontana il presidente che mostra il maggior avanzamento, passando dall'11simo posto del 2025 al sesto del 2026. La classifica è ricavata sulla base del DeRev score, un punteggio ottenuto da un algoritmo che tiene in considerazione i principali parametri dell'efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.
Strategie e comunicazione
"La distanza tra chi comunica bene e chi fatica dipende molto dalla presenza di una strategia - spiega il ceo di DeRev, Roberto Esposito -. La testa della classifica è compatta proprio perché le Regioni che la guidano hanno scelto di investire con continuità e con metodo, costruendo una relazione nel tempo. I dati di quest'anno mostrano con chiarezza che le istituzioni che crescono di più sono quelle che riescono a trasformare i canali digitali in spazi di dialogo coerenti e continuativi. L'engagement, in questo senso, è il segnale di una comunicazione che riesce davvero a entrare in contatto con i cittadini. Allo stesso tempo, il report evidenzia come la comunicazione istituzionale italiana sia ancora molto concentrata su piattaforme e linguaggi consolidati: questo garantisce stabilità, ma rischia di rallentare la capacità di intercettare pubblici e abitudini informative che stanno cambiando rapidamente".
Performance delle regioni
Dai risultati del report che, come ogni anno, ha preso in considerazione gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati o i verticali di settore come i portali turistici, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026, spicca la performance della Puglia, che ha fatto registrare l'avanzamento più rilevante (dal settimo al secondo posto): cinque posizioni guadagnate grazie a un deciso miglioramento dell'engagement (0,57% contro lo 0,35% dello scorso anno), indicatore per il quale è oggi terza in classifica dietro a Friuli-Venezia Giulia (0,86%) e Sardegna (0,6%), mentre nel 2025 era al quinto.
Follower ed engagement
L'engagement si presenta come elemento chiave anche per altre variazioni di rilievo, come il terzo posto nella classifica generale proprio del Friuli-Venezia Giulia: la Regione guidata da Fedriga ha sempre presentato un buon valore da questo punto di vista, che quest'anno risulta però il più alto tra tutti quelli registrati dalle regioni. Inoltre, il Friuli-Venezia Giulia si è classificato primo anche per crescita follower: ne ha guadagnati 45.521 nel periodo preso in considerazione dall'analisi, seguito dalla Lombardia (41.021) e dalla Puglia (26.250).
Presenza sui social
Da un punto di vista di follower, è la Lombardia a conquistare il primato in questo 2026 (738.767 utenti), superando la Campania che si ferma a 717.628. Se si considera il livello di penetrazione della comunicazione istituzionale, invece, le prime cinque Regioni che raggiungono la maggiore quota di cittadini sui social media sono la Liguria (17,98%), il Friuli-Venezia Giulia (17,88%), la Valle d'Aosta (16,53%), la Basilicata (14,24%) e l'Abruzzo (13,52%).
Piattaforme utilizzate
Guardando ai presidi, soltanto quattro Regioni sono presenti su tutte e quattro le piattaforme considerate (Lombardia, Puglia, Liguria e Sardegna) e, in generale, la comunicazione istituzionale continua a preferire canali consolidati e, in particolare, Facebook, dove sono presenti tutte le Regioni e 19 presidenti (con un totale complessivo di cittadini iscritti di 3,6 milioni per le regioni e di 2,6 per i presidenti), in continua crescita. Segue Instagram (19 regioni presenti e 18 presidenti), mentre su TikTok troviamo 4 regioni e 10 presidenti. X, invece, pur essendo mediamente presidiato (15 regioni e 14 presidenti), presenta un saldo follower negativo sia per le Regioni (-17 mila) che per i presidenti (-3,8mila).