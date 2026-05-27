Caravaggio torna al Senato: esposto ritratto di Maffeo Barberini

AGI - Caravaggio torna al Senato. Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, recentemente acquistato dallo Stato, sarà esposto gratuitamente al pubblico da domani fino al prossimo 21 giugno nella sala capitolare del complesso della Minerva, una delle sedi del Senato. Il presidente Ignazio La Russa e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno presentato questo pomeriggio l'opera dipinta da Michelangelo Merisi alla fine del '500.
Le dichiarazioni delle istituzioni e le acquisizioni dello Stato
"Il ministero della Cultura si pone al servizio della cittadinanza guardando alle generazioni future, ai giovani" che disporranno "di un patrimonio di questa importanza", ha detto Giuli. "I soldi dei contribuenti sono sacri e noi spendiamo i fondi accantonati per le acquisizioni cercando di fare il meglio: questo è il meglio", ha sottolineato.
La mostra, ha poi ricordato La Russa, si apre in concomitanza con l'80esimo anniversario della Repubblica. "La politica ha solo da crescere nell'accettazione dei cittadini utilizzando quando può i propri luoghi per allargare il bacino di utenza di opere d'arte", ha affermato. "L'Italia, questo piccolo punto del mondo, ha dato e continua a dare a tutti un grande patrimonio di cui dobbiamo cercare di essere degni", ha aggiunto.
La collocazione storica dell'opera e il legame con il Senato
"La tradizione degli studi - spiega una nota - colloca l'opera intorno al 1599, nella fase in cui Caravaggio, ormai affermato sulla scena romana, elabora il suo linguaggio più riconoscibile, fondato sull'essenzialità della composizione, sulla forza del gesto e sull'uso calibrato della luce".
La mostra riallaccia un legame storico profondo con i luoghi del Senato: negli anni romani, Caravaggio fu infatti ospite del cardinale Francesco Maria del Monte, che abitava proprio a Palazzo Madama, e frequentò l'area di piazza Navona e San Luigi de' Francesi.