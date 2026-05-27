Delmastro, la procura chiede di acquisire le chat con Carroccia

AGI - La procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato Mauro Caroccia - accusato di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori -, ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire le chat intercorse tra lo stesso e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro che non è iscritto sul registro degli indagati.
La notizia è stata anticipata da Il Corriere della Sera. Delmastro e Caroccia erano soci di un ristorante di carne in zona Tuscolana e, per questo, il parlamentare è citato nella vicenda.
Il centrodestra verso il 'no' alla richiesta
Il centrodestra, secondo quanto si apprende, ricalcherà il metodo adottato per la vicenda Mps anche per il 'caso Delmastro', ovvero è pronto a respingere la richiesta della procura di Roma. "La linea del centrodestra in Giunta - dicono fonti del centrodestra all'AGI - seguirà quanto la Corte costituzionale ha chiaramente definito con la sentenza Renzi del 2023: la messaggistica è stata pianificata alla corrispondenza, la nostra intenzione è tutelare le prerogative dei parlamentari e rispettare la Costituzione". "E' - dice un 'big' di Fdi - innanzitutto una questione di metodo, oltre che di contenuto. Comunque ora ci stiamo occupando di Mps".
Delmastro: "Fuga precipitosa dalla società subito dopo la condanna"
"Il 18 febbraio, da fonti aperte, c'è stata la condanna (di Caroccia, ndr), il 27 ero fuori dalla società: non appena avuto notizia, c'è stata una fuga precipitosa mia e dei miei amici dalla società, disinteressati al fatto che ciò comportasse la perdita dell'investimento", ha detto Delmastro martedì in audizione davanti alla Commissione antimafia, rispondendo ad una domanda sulla sua partecipazione alla società "Le Cinque Forchette" insieme alla figlia del ristoratore Mauro Caroccia, Miriam. "Caroccia? L'ho conosciuto andando a mangiare nel suo locale, prima non sapevo chi fosse", ha ribadito Delmastro.
Delmastro: "In quel locale per caso, non consigliato"
"Nessuno mi ha consigliato quel locale. Volevo andare in un altro, lì vicino, e non ricordo se dopo aver consultato una qualche app, ci siamo fermati là ma era pieno: aveva una struttura simpatica, divertente, e qualche mese dopo ci sono andato per la prima volta. Ovviamente se avessi saputo, non ci sarei tornato come testimonia inequivocabilmente la mia successiva, precipitosa fuga dalla società". Lo ha detto in Commissione antimafia l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rispondendo a una domanda sul ristorante della capitale collegato a Mauro Caroccia.
Delamastro: "le mie dimissioni per salvaguardare il governo"
Tutto questa vicenda "ha portato a fatali, irrevocabili dimissioni, precipitato ineludibile per salvaguardare tutta l'attività del governo a contrasto della criminalità organizzata". Lo ha detto l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in audizione davanti alla Commissione antimafia.