Ferrari, Mattarella a bordo della nuova auto elettrica

AGI - La nuova Ferrari al Quirinale. E' stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, vice presidente di Ferrari Spa, e Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari Spa.
Mattarella a bordo della nuova Ferrari Luce
Svelata davanti ai suoi occhi, Mattarella è oi salito a bordo della prima auto full electric della Casa di Maranello. Il presidente della Repubblica ha preso il posto del ‘pilota’. A fianco c’era John Elkann che, per qualche minuto, ha spiegato il funzionamento della nuova Ferrari Luce al capo dello Stato.
La Ferrari Luce apre una nuova era per il Cavallino
La Ferrari ‘Luce’, la prima auto full-electric del Cavallino apre un nuovo capitolo della Casa di Maranello. Cinque anni di lavoro, oltre 60 nuovi brevetti, quattro motori elettrici, cinque posti per la prima volta nella storia, un volume puro con forme semplificate e razionali. Il costo in Italia è di 550 mila euro e le consegne inizieranno a partire dal quarto trimestre dell’anno.
Il video della presentazione al Quirinale
Elkann: "Un onore portare 'Luce' al Quirinale"
“È stato un onore essere ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale, dove gli abbiamo presentato la Ferrari Luce". Lo ha affermato il presidente di Ferrari John Elkann presentando al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce. Con lui, il Vice Presidente Piero Ferrari e dall’Amministratore Delegato Benedetto Vigna, e altri dirigenti e tecnici dell'azienda.
John Elkann ha spiegato che "questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo. È il risultato della passione, della competenza e dell’impegno di tutte le persone Ferrari, coloro che ogni giorno scrivono la storia del nostro marchio. A nome di tutti noi in Ferrari, ringrazio il Presidente per la sua calorosa accoglienza e per il suo incondizionato sostegno ai valori che uniscono il nostro Paese".
Montezemolo, "La Ferrari elettrica rischia di distruggere un mito"
Con la Ferrari elettrica "c'è il rischio della distruzione di un mito". Lo ha detto l'ex presidente del Cavallino Luca Cordero di Montezemolo a margine dell'assemblea di Confindustria interpellato sulla Ferrari Luce. "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina". "E' una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno", ha tagliato corto.