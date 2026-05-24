Il Quirinale, 'Fai il tuo video per gli 80 anni Repubblica'
Il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni della Repubblica, "Fai il tuo video" 
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Il Quirinale lancia il sito per gli 80 anni della Repubblica, "Fai il tuo video"

Molti i contributi dei bambini e non mancano i volti noti come Checco Zalone, Jasmine Paolini, Claudio Bisio
Paolo Molinari
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accolto dai bambini di Pontedera al suo arrivo al Museo Piaggio in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro il 30/04/2026
Giandotti uff stampa / AGF - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accolto dai bambini di Pontedera al suo arrivo al Museo Piaggio in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro il 30/04/2026
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AGI - Un grande 'album di famiglia' da sfogliare, con milioni di volti e storie. E' già online “Per me la Repubblica è...", iniziativa messa in campo dal Quirinale per l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

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Sul sito del Quirinale i video sulla Repubblica italiana

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Chi vuole, può entrare in questo album raccontando in un video di pochi secondi cosa significhi la Repubblica per lui o lei. Il sito dedicato è www.ivoltidellarepubblica.quirinale.it e ospita già alcuni contributi.

I contributi dei bambini

Molti i contributi dei bambini, "per me la repubblica è il posto in cui nessuno resta mai escluso e siamo tutti uguali e tutti amici", spiega il piccolo Lorenzo da Roma. Qualcuno offre il suo contributo da oltre confine, come Samuele, un bambino di cinque anni, per il quale "la Repubblica è essere amati".

Paolini, Zalone e Bisio

E non mancano certo volti noti: da Checco Zalone alla campionessa di tennis Jasmine Paolini, a Claudio Bisio. "Per me la Repubblica è la cosa pubblica. Siamo noi. L'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, il lavoro come fatica, come costruzione. Ecco, secondo me la Repubblica è il lavoro di ognuno di noi che contribuisce a costruirla giorno per giorno", spiega Bisio.

"Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente...Re!". Per Paolini repubblica è rimanere uniti come squadra, con impegno e dedizione".

Il Quirinale e gli 80 anni della Repubblica

La nostra Repubblica ha ottant’anni, si legge sul sito del Quirinale, "una storia relativamente breve, se comparata con quella di altri Stati, ma densa di avvenimenti, conquiste, drammi e lotte; una storia di cui tante italiane e italiani sono stati protagonisti.

Per celebrare coralmente l’importante anniversario anche sul web e sui social media, la Presidenza della Repubblica lancia questa iniziativa rivolta a tutti i cittadini e le cittadine, chiamati a realizzare un breve video con il cellulare, nel quale raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno. L’idea è di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del nostro Paese, coinvolgendo specialmente le generazioni più giovani, con l’obiettivo di creare via via un archivio vivente di donne e uomini, di tutte le Regioni e di ogni età: i volti (e le voci) della Repubblica!".

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