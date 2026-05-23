Urne aperte per oltre 6 milioni e mezzo di italiani

AGI - Oltre 6 milioni e 600.000 italiani saranno chiamati alle urne domani e lunedì per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori. Si votera' anche nelle regioni a statuto speciale. In Valle d'Aosta il primo turno è fissato per domani, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia le consultazioni si terranno domani e dopodomani, con eventuale ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna, invece, il primo turno si svolgera' il 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Lecco, Mantova, Venezia, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento i capoluoghi chiamati a rinnovare le amministrazioni. Le sfide piu' interessanti sembrano essere quelle di Venezia e Reggio, dove i due schieramenti principali ritengono di avere i numeri per strappare la guida delle citta' al campo avverso.
A Venezia il sindaco uscente, Luca Brugnaro, e' al secondo mandato e non e' ricandidato dalla coalizione di centrodestra che ha schierato Simone Venturini, suo assessore. Lo sfidante, per il centrosinistra, e' Andrea Martella. Nel capoluogo veneto i candidati in campo sono ben otto. In caso di vittoria del centrosinistra, Venezia diventerebbe la terza grande citta' del Veneto a essere amministrata dal centrosinistra dopo Verona, citta' nella quale il centrosinistra governa con il civico Damiano Tommasi, e Vicenza, governata da Giacomo Possamai. La maggioranza di governo, a Reggio Calabria, Citta' Metropolitana, punta su Francesco Cannizzaro, sostenuto anche da Azione. Canizzaro sfida Domenico Battaglia (PD), che ha preso il posto del sindaco uscente Giuseppe Falcomata', eletto in Consiglio regionale. In riva allo Stretto, forte anche del sostegno di Azione, il centro-destra, che gia' guida la Regione, spera di tornare ad amministrare dopo i 12 anni di governo targati Falcomata'.