Domenica 24 e lunedì 25 al voto in 894 comuni, 18 sono capoluogo

AGI - Sono 6.624.575 gli elettori italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative 2026, dedicate al rinnovo dei consigli comunali e all'elezione diretta dei sindaci. Il voto coinvolgerà sia le regioni a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale, con un calendario articolato e differenziato. In tutto 894 comuni di cui 121 superiori a 15mila abitanti e 773 pari o inferiore a 15mila abitanti.
Il calendario per le regioni a statuto ordinario
Nelle regioni a statuto ordinario si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 la domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì. In questa tornata, 5.250.489 elettori rinnoveranno le amministrazioni di 661 comuni, tra cui 15 capoluogo: Lecco, Mantova, Venezia, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone e Reggio Calabria. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l'eventuale ballottaggio si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Le date e i capoluoghi nelle regioni a statuto speciale
Sono invece 1.374.086 gli elettori chiamati al voto in 233 comuni delle regioni a statuto speciale, con un calendario diversificato. In Valle d'Aosta, il primo turno è fissato per il 24 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 giugno. In Friuli Venezia Giulia e in Sicilia, le consultazioni si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con ballottaggio in Sicilia il 7 e 8 giugno. In Sardegna, infine, il primo turno è previsto per 7 e 8 giugno, con eventuale ballottaggio il 21 e 22 giugno. Nelle regioni a statuto speciale i comuni capoluogo da rinnovare sono Messina, Enna e Agrigento.
I canali per seguire l'affluenza e i risultati
Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che i dati dell'affluenza e i risultati delle regioni a statuto ordinario e della regione Sardegna - a cura della Direzione centrale per i Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero - saranno disponibili online sulla piattaforma web Eligendo e sull'app Eligendo Mobile.