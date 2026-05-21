Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere

AGI - Il centrodestra torna a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione sono soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti. Al contrario, il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e quasi azzera così il suo vantaggio sul centrodestra. Nell’approfondimento faremo anche il punto, dati alla mano, sulle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio.
SUPERMEDIA LISTE
FDI 28,2 (+0,4)
PD 22,2 (-0,1)
M5S 12,5 (-0,7)
Forza Italia 8,3 (+0,1)
Lega 7,1 (+0,5)
Verdi/Sinistra 6,5 (=)
Futuro Nazionale 3,6 (=)
Azione 3,0 (=)
Italia Viva 2,5 (+0,1)
+Europa 1,5 (+0,1)
Noi Moderati 1,2 (=)
SUPERMEDIA COALIZIONI 2022
Centrodestra 44,9 (+1,0)
Centrosinistra 30,3 (+0,1)
M5S 12,5 (-0,7)
Terzo Polo 5,5 (+0,1)
SUPERMEDIA COALIZIONI 2026
Campo largo 45,2 (-0,6)
Centrodestra 44,9 (+1,0)
Futuro Nazionale 3,6 (=)
Azione 3,0 (=)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (7 maggio 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 7 al 20 maggio, è stata effettuata il giorno 21 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 20 maggio), Demos (8 maggio), EMG (14 maggio), Only Numbers (13 e 14 maggio), Piepoli (15 maggio), SWG (11 e 18 maggio) e Tecnè (8 e 16 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.