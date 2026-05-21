Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere
Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere. FdI e Lega trainano la rimonta 
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Supermedia AGI/Youtrend, il centrodestra torna a crescere. FdI e Lega trainano la rimonta

Il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle
La premier Giorgia Meloni
Afp - La premier Giorgia Meloni
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AGI - Il centrodestra torna a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione sono soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 punti. Al contrario, il campo largo perde oltre mezzo punto, penalizzato soprattutto da un calo dello 0,7% per il Movimento 5 Stelle, e quasi azzera così il suo vantaggio sul centrodestra. Nell’approfondimento faremo anche il punto, dati alla mano, sulle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

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SUPERMEDIA LISTE

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FDI 28,2 (+0,4)

PD 22,2 (-0,1)

M5S 12,5 (-0,7)

Forza Italia 8,3 (+0,1)

Lega 7,1 (+0,5)

Verdi/Sinistra 6,5 (=)

Futuro Nazionale 3,6 (=)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,5 (+0,1)

+Europa 1,5 (+0,1)

Noi Moderati 1,2 (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 44,9 (+1,0)

Centrosinistra 30,3 (+0,1)

M5S 12,5 (-0,7)

Terzo Polo 5,5 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2026

Campo largo 45,2 (-0,6)

Centrodestra 44,9 (+1,0)

Futuro Nazionale 3,6 (=)

Azione 3,0 (=)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (7 maggio 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 7 al 20 maggio, è stata effettuata il giorno 21 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 20 maggio), Demos (8 maggio), EMG (14 maggio), Only Numbers (13 e 14 maggio), Piepoli (15 maggio), SWG (11 e 18 maggio) e Tecnè (8 e 16 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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