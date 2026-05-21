Iran. Giorgetti: Previsioni molto serie se si prolunga la guerra'

AGI - "Rispetto agli effetti delle crisi geopolitiche, la dimensione delle conseguenze dipende dalla durata del conflitto (in Iran). Se devo sentire, anche nei consessi internazionali al G7 di Parigi, le previsioni in caso di un prolungamento del conflitto sono molto serie". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. "Non è solo il problema del prezzo della benzina - ha aggiunto - ma anche rispetto ad alcune catene di fornitura, come quelle relative all'industria".
"Verso il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno"
"Sono partito per Cipro con un quadro abbastanza delineato della misura, ora la stanno limando. Credo che domani si andrà a un decreto legge in cui ci saranno interventi a sostegno dell'autotrasporto, del trasporto pubblico locale. Cerchiamo di prolungare fino alla prima settimana di giugno gli interventi sul taglio delle accise. Cerchiamo anche di intervenire sull'ex Ilva di Taranto. Un provvedimento tampone, poi vediamo se si sblocca la situazione della negoziazione con la Ue", ha spiegato Giorgetti.
Provvedimento tampone su accise e Tir in attesa dell'Ue
"Sono partito per Cipro con un quadro abbastanza delineato della misura, ora la stanno limando. Credo che domani si andrà a un decreto legge in cui ci saranno interventi a sostegno dell'autotrasporto, del trasporto pubblico locale. Cerchiamo di prolungare fino alla prima settimana di giugno gli interventi sul taglio delle accise. Cerchiamo anche di intervenire sull'ex Ilva di Taranto. Un provvedimento tampone, poi vediamo se si sblocca la situazione della negoziazione con la Ue", ha detto Giorgetti.