Ravetto lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale

AGI - La deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega Laura Ravetto lascia il partito di Matteo Salvini e aderisce a Futuro nazionale di Roberto Vannacci. La notizia, anticipata da un quotidiano, è confermata da fonti qualificate di Fnv.
"Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti col Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019", commenta il fondatore Roberto Vannacci. "Sono certo - aggiunge - che potra' offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro nazionale". La formalizzazione dell'ingresso e le dichiarazioni ufficiali, si fa sapere, avverranno giovedì a Salsomaggiore Terme, in occasione dell'evento 'Guerra e Pace', in programma alle 21. La notizia è stata anticipata dall'edizione online di 'Repubblica'.
La carriera di Ravetto
Originaria di Cuneo, Ravetto è stata eletta per la prima volta alla Camera nella circoscrizione Lombardia 2, nel 2006, con Forza Italia, partito per il quale ha ricoperto il ruolo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento dal primo marzo 2010 al 16 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi. Rieletta nel 2008 nella medesima circoscrizione nella lista del 'berlusconiano' Popolo delle libertà, partito per il quale ha svolto l'incarico di responsabile nazionale del settore comunicazione, Immagine, propaganda. Candidata alle Europee del 2009 non viene eletta. Nel 2010 è nominata dal Consiglio dei ministri sottosegretario ai rapporti con il Parlamento del governo Berlusconi IV, affiancando il ministro Elio Vito, incarico che mantiene fino alla caduta dell'esecutivo, il 16 novembre 2011. Alle elezioni politiche del 2013 è rieletta per la terza volta deputata per il PdL sempre nella circoscrizione Lombardia 2. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività de Il Popolo della Libertà, decide di aderire alla rinascita di Forza Italia e alle politiche del 2018 viene nuovamente eletta alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 2 - 05 (Como), ottenendo il 48,19% e superando Chiara Braga del centrosinistra (23,68%) ed Elisa Nicotra del Movimento 5 Stelle (21.75%). Il 6 ottobre 2019 viene nominata Responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia. Il 19 novembre 2020 decide di lasciare Forza Italia, assieme a Federica Zanella e Maurizio Carrara, e aderisce alla Lega Salvini premier.
Il commento di Silvia Sardone
"Quando si avvicinano le elezioni politiche un passaggio da un partito all'altro è tipico. Con l'attuale sistema di liste bloccate i passaggi avvengono per opportunità. Mi sembra un dato fattuale. Evidentemente Laura Ravetto non avrà avuto sufficienti garanzie dalla Lega" sulla candidatura. Cosi' l'eurodeputata leghista Silvia Sardone commenta a L'Aria che Tira, su La7, la notizia del passaggio di Ravetto nelle fila del partito del generale Roberto Vannacci. Dopo l'uscita di Ravetto, "magari qualcun altro entrera' in Lega", ha ipotizzato Sardone.