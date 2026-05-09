Mattarella: 'Illusorio che l'Ue superi le sfide senza politiche condivise'

AGI - "In questa fase storica, i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina ha riportato il conflitto armato nel cuore del continente, chiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. La perdurante crisi in Medio Oriente richiama con altrettanta urgenza la necessità di un impegno sempre più incisivo a sostegno della pace, del dialogo e della stabilità internazionale. A queste e molte altre sfide del nostro tempo è illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa.
"E' nell'azione comune dell'Europa che i singoli Paesi possono trovare l'espressione della propria sovranità per esercitare al massimo grado la propria forza e la propria influenza", ha tenuto a precisare il capo dello Stato. "I popoli europei costituiscono una comunità e, per queste ragioni, celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
L'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro, ha contribuito con passione e determinazione al suo successo e continua a sostenerne lo sviluppo, consapevole di come una condizione di pace, la solidità delle istituzioni democratiche e l'avvenire delle nuove generazioni siano intimamente connessi al destino comune del popolo europeo", spiega Mattarella.