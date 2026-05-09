Positiva all'alcol test, si dimette l'assessora Francesca Savini

AGI - Disavventura nella notte tra domenica e lunedì scorsi per il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora comunale Francesca Savini, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano.
L'assessora Francesca Savini, ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere risultata positiva all'alcol test. Secondo quanto emerso, i due amministratori stavano viaggiando a bordo di un suv quando il mezzo sarebbe improvvisamente uscito di strada, terminando la corsa dopo un violento impatto contro un palo dell'illuminazione pubblica.
L'incidente si sarebbe verificato nell'area di Sermide, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari del personale 118, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad assistere gli occupanti del mezzo. Nonostante la dinamica dell'accaduto, nè Fabbri nè Savini avrebbero riportato conseguenze gravi, tanto da rinunciare al trasferimento in ospedale.
Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, l'assessora che si trovava alla guida del veicolo sarebbe risultata positiva all'alcol test con un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo sarebbero scattati il ritiro della patente, il sequestro dell'auto e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. La Procura e le forze dell'ordine stanno ora completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'uscita di strada e verificare eventuali ulteriori responsabilità.
Le dimissioni dell'assessora Savini
"In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore, il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino a oggi - scrive - ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato. L'accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune", aggiunge.
"È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni. Una scelta, la mia, affinché l'Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura", conclude.