Supermedia AGI/Youtrend: flette il centro destra, allunga il Campo largo 

AGI - La Supermedia di oggi è senz'altro di grande rilievo: assistiamo infatti a una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega che perde ben 7 decimali, ma anche con FDI che scende sotto il 28%. La coalizione nel complesso scende così al 43,9%, il valore più basso dall'insediamento del Governo Meloni. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto (soprattutto grazie al +0,4% del M5S) e il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Anche se, come vedremo nell'approfondimento, quando si parla di confronto tra coalizioni non sempre 2+2 fa 4, soprattutto nel campo del centrosinistra.
SUPERMEDIA LISTE
FDI 27,8 (-0,4)
PD 22,3 (+0,1)
M5S 13,2 (+0,4)
Forza Italia 8,2 (-0,1)
Lega 6,6 (-0,7)
Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)
Azione 3,0 (=)
Italia Viva 2,4 (-0,2)
+Europa 1,4 (-0,1)
Noi Moderati 1,2 (+0,1)
SUPERMEDIA COALIZIONI 2022
Centrodestra 43,9 (-1,0)
Centrosinistra 30,2 (+0,3)
M5S 13,2 (+0,4)
Terzo Polo 5,4 (-0,2)
Altri 7,2 (+0,4)
SUPERMEDIA COALIZIONI 2026
Campo largo 45,8 (+0,5)
Centrodestra 43,9 (-1,0)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)
Azione 3,0 (=)
Altri 3,0 (-0,4)