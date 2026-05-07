Supermedia AGI/Youtrend: flette il centro destra, allunga il Campo largo
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Supermedia AGI/Youtrend: flette il centro destra, allunga il Campo largo

Netta flessione della coalizione di maggioranza, mentre cresce di mezzo punto il campo progressista
Supermedia
Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP - I leader dei primi 3 partiti del centrodestra
Supermedia AGI/YOUTrend
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AGI - La Supermedia di oggi è senz'altro di grande rilievo: assistiamo infatti a una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega che perde ben 7 decimali, ma anche con FDI che scende sotto il 28%. La coalizione nel complesso scende così al 43,9%, il valore più basso dall'insediamento del Governo Meloni. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto (soprattutto grazie al +0,4% del M5S) e il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Anche se, come vedremo nell'approfondimento, quando si parla di confronto tra coalizioni non sempre 2+2 fa 4, soprattutto nel campo del centrosinistra.

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SUPERMEDIA LISTE
FDI 27,8 (-0,4)
PD 22,3 (+0,1)
M5S 13,2 (+0,4)

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Forza Italia 8,2 (-0,1)

Lega 6,6 (-0,7)

Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,4 (-0,2)

+Europa 1,4 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022
Centrodestra 43,9 (-1,0)
Centrosinistra 30,2 (+0,3)

M5S 13,2 (+0,4)

Terzo Polo 5,4 (-0,2)

Altri 7,2 (+0,4)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2026
Campo largo 45,8 (+0,5)

Centrodestra 43,9 (-1,0)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Altri 3,0 (-0,4)

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