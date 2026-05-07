Addio a Gianni Cervetti, storico dirigente del Pci

AGI - Se ne va un altro pezzo di storia di Milano e della Prima Repubblica. È morto, a quasi 93 anni, Giovanni Cervetti, per tutti Gianni, ex dirigente prima del Pci e poi del Pds-Ds. Nato nel 1933 a Milano, cresce nell’osteria dei genitori vicino Porta Magenta.
Nel 1956 viene inviato dal Partito Comunista a studiare economia a Mosca, dove conosce la sua futura moglie, Franca Canuti. Rientra a Milano nel 1961 e, dopo qualche anno, la sua carriera politica decolla.
La carriera nel Partito comunista
Dal 1969 al 1975 è segretario cittadino e provinciale del Pci, poi per quattro anni responsabile organizzativo nazionale, quindi dal 1979 al 1984 segretario del partito in Lombardia.
Gli incarichi istituzionali
Numerosi gli incarichi istituzionali: tra il 1970 e il 1994 è in ordine consigliere comunale a Milano, consigliere regionale in Lombardia, europarlamentare, deputato per due legislature fino al 1994.
L'amicizia con Napolitano
Nella sua lunga carriera politica ha stretto una grande amicizia con Giorgio Napolitano, con cui ha militato assieme nella corrente migliorista del Partito Comunista.
L'impegno culturale e i libri
Molto attivo anche in ambito culturale, il suo libro più famoso è "L'oro di Mosca: la testimonianza di un protagonista", in cui Cervetti ricorda e analizza i finanziamenti sovietici al Pci durante la Prima Repubblica.
La musica e i riconoscimenti
È stato presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, dal 2008 al 2019. Dal 2009 al 2022 è stato presidente dell’Associazione culturale Italia Russia Lombardia. Per il suo esempio di passione civile, nel 2021 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano.
Il ricordo del sindaco Sala
"Ci ha lasciati oggi Gianni Cervetti. Milanese, comunista, galantuomo. Ha attraversato la storia di questa città e del nostro Paese con intelligenza, rigore e passione civile. Per me un amico caro. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia. Ciao Gianni". Lo ha scritto in un post su X il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.