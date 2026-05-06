Mattarella e Meloni in Friuli: 'Qui nasce il concetto di resilienza'

AGI - "Le popolazioni" duramente colpite dal terremoto del '76 in Friuli Venezia Giulia "seppero opporre determinazione e grande energia" ai tragici eventi, "la volontà di una vita che ricomincia attingendo dalla cultura e dal carattere friulani: viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Gemona alla cerimonia in occasione del 50mo anniversario del sisma.
A 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia oggi "non stiamo facendo memoria" perché si tratta di "un evento che ha segnato la storia di questi territori e di queste comunità e dell'intera Italia", ha detto Mattarella, intervenendo a Gemona in occasione delle cerimonie per l'anniversario del sisma del '76.
Meloni: "L'esempio dei friulani trascinò gli italiani"
La premier Giorgia Meloni ha lodato "l'ondata di solidarietà mai vista prima con centinaia di migliaia di volontari arrivati da tutta Italia" parlando nel corso della cerimonia di commemorazione. "Ma li avevano mossi i friulani e il loro esempio - ha poi proseguito - perché verba movent, exempla trahunt. Fu l'esempio dei friulani a trascinare gli italiani e sempre i friulani espressero quell'atto d'amore con la celebre frase "Il Friuli ringrazia e non dimentica". "Nemmeno l'Italia ha dimenticato che quella rotta è ancora valida oggi", ha poi aggiunto.
"Ci sono vicende che formano la coscienza di un popolo, la sua forza e il suo senso di appartenenza. La cosa più importante che abbiamo da tramandare ai nostri figli", ha detto Meloni. La celebrazione di oggi è dedicata alle vittime del terremoto "ma anche a noi che abbiamo il compito di far tesoro (della loro lezione, ndr) nel lavoro quotidiano onorando il loro impegno di ieri e di molti altri italiani di domani", ha aggiunto.