La deputata Marianna Madia lascia il Partito democratico per Iv
La deputata Marianna Madia lascia il Partito democratico per Italia viva 
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La deputata Marianna Madia lascia il Partito democratico per Italia viva

“Amici, provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra", scrive l'ex ministra
Paolo Molinari
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AGI - La deputata del Pd, Marianna Madia, ha lasciato il partito. Lo ha comunicato, stando a quanto si apprende, alla capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e lo ha scritto nelle chat dell’ala riformista del partito.

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“Amici, provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra. Sempre uniti per lo stesso obiettivo: liberare l'Italia da questo pessimo governo. Vi abbraccio tutti”, scrive nel messaggio.

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L'ex ministra, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, passerà da indipendente in Iv - Casa riformista.

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