Supermedia AGI/Youtrend: il Campo largo 'sorpassa' il Centrodestra

AGI - Poche, ma sostanziose, novità dalla Supermedia di questa settimana: la principale è il riavvicinamento tra Lega e Avs, ora separate soltanto da mezzo punto. Sul piano delle aggregazioni, invece, il 'campo largo' distanzia il centrodestra di un punto esatto, margine che per quanto esiguo equivale al vantaggio più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste:
FDI 28,2 (+0,1)
PD 22,4 (=)
M5S 12,8 (=)
Forza Italia 8,2 (-0,1)
Lega 7,0 (-0,2)
Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3)
Futuro Nazionale 3,4 (-0,1)
Azione 3,1 (+0,1)
Italia Viva 2,4 (-0,1)
+Europa 1,5 (=)
Noi Moderati 1,1 (=)
Questa la Supermedia coalizioni 2022:
Centrodestra 44,6 (-0,1)
Centrosinistra 30,4 (+0,3)
M5S 12,8 (=)
Terzo Polo 5,6 (+0,1)
Altri 6,7 (-0,2)
E questa, invece, la Supermedia coalizioni 2026:
Campo largo 45,6 (+0,2)
Centrodestra 44,6 (-0,1)
Futuro Nazionale 3,4 (-0,1)
Azione 3,1 (+0,1)
Altri 3,4 (-0,2)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (16 aprile 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 al 29 aprile, è stata effettuata il giorno 30 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 24 aprile), Eumetra (23 aprile), Ixè (27 aprile), Only Numbers (23 aprile), SWG (20 e 27 aprile), Tecne' (20 e 25 aprile) e Youtrend (30 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.