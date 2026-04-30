Piano casa, via libera dal Governo. Obiettivo: 100 mila alloggi

AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Piano Casa, un provvedimento strategico per contrastare l’emergenza abitativa su scala nazionale. L’intervento, definito dall’esecutivo come “corposo e articolato”, punta a mobilitare risorse miliardarie e a introdurre riforme strutturali per incrementare l’offerta residenziale pubblica e privata, con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi nell’arco dei prossimi dieci anni.
Il pilastro centrale del decreto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato un intervento immediato sugli immobili inutilizzati: “Renderemo subito disponibili 60mila alloggi popolari oggi non assegnabili”.
Risorse finanziarie e fondi ai comuni
Sotto il profilo finanziario, la manovra si poggia su una dotazione già definita e su fondi rilocabili. “Ci sono 1,7 miliardi di euro, più 4,8 miliardi massimo, attualmente nei programmi di rigenerazione urbana, che possono essere a questo scopo distribuiti ai Comuni con dpcm dopo interlocuzioni con l’Anci”, ha spiegato la premier al termine del Cdm.
Sgomberi e commissario straordinario
Oltre agli investimenti, il decreto introduce misure di semplificazione amministrativa e di tutela della proprietà. Il Governo ha approvato “un pacchetto di misure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati”, mirando a ripristinare la legalità in tempi rapidi.
Casa a riscatto e agevolazioni
Per la gestione operativa del piano, è prevista la nomina di un commissario straordinario. “Immaginiamo un pacchetto di certificazioni e la nomina di un commissario e una serie di meccanismi molto attesi dai cittadini, in particolare per quello che riguarda la casa a riscatto”, ha precisato Meloni. Tra le agevolazioni previste figura inoltre il dimezzamento degli oneri notarili.
Un’emergenza diffusa
La presidenza del Consiglio ha sottolineato come la crisi abitativa non sia limitata ai grandi centri urbani come Milano, Roma, Firenze o Napoli, ma rappresenti una criticità diffusa. “Questo dl pone le basi per realizzare in Italia un vasto piano casa”, ha ribadito Meloni, aggiungendo che “la questione delle case è una di quelle dove si può lavorare insieme, indipendentemente dalle appartenenze politiche”.
Secondo la linea del Governo, l’obiettivo è duplice: rafforzare l’edilizia residenziale pubblica e offrire risposte a una fascia di popolazione diversificata. Il provvedimento, nelle parole della premier, “pone le basi per realizzare, in Italia, un vasto piano casa in grado di rispondere a questo ed ad altri problemi legati alla casa”.