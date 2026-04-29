I poteri di Berlino, Vienna e Madrid

AGI - Mentre Roma si appresta ad ottenere maggiori poteri con l'ingresso nella Costituzione, l'ampliamento dei poteri è già effettivo in alcune capitali europee, dotate di particolari forme di autonomia.
I modelli europei di autonomia
Si suddividono in due principali modelli. Il primo è il modello della città-stato, caratterizzato dall'unificazione delle funzioni comunali e regionali o statali in un'unica entità istituzionale, come nel caso di Berlino, Vienna e – in parte – Zagabria. Il secondo è il modello a livelli di governo distinti, in cui l'amministrazione municipale della capitale coesiste con un'entità regionale o autonoma separata, come avviene a Bruxelles, Madrid e Budapest. È quanto spiega un dossier di Montecitorio realizzato in vista dell'esame della riforma su Roma Capitale.
Il modello di Berlino
Berlino è contemporaneamente una città e un Land federale, configurandosi come una città-stato. La Legge Fondamentale (Grundgesetz) la designa come capitale federale, mentre la Costituzione di Berlino sancisce esplicitamente che l'amministrazione del Land e del comune è esercitata dai medesimi organi. Il sistema tedesco si basa sul principio del federalismo cooperativo, che attribuisce ai Länder tutte le competenze legislative residue.
Il caso di Vienna
Vienna è definita dalla Costituzione austriaca come capitale federale, Land autonomo e comune, con una piena coincidenza territoriale. Anche qui vi è una corrispondenza esplicita tra organi comunali e organi del Land. Tuttavia, la Federazione austriaca detiene i settori legislativi più rilevanti, limitando l'autonomia dei Länder rispetto al modello tedesco.
La struttura complessa di Bruxelles
Bruxelles presenta una struttura particolarmente complessa. La Ville de Bruxelles è la capitale del Belgio, ma è solo una delle 19 municipalità della Région de Bruxelles-Capitale, una delle tre entità federate del Paese. Esiste una duplicazione di organi tra Regione e Comune, ulteriormente articolata dalle Commissioni linguistiche.
Il modello di Madrid
Madrid è la capitale della Spagna ed è un Comune inserito nella Comunidad Autónoma de Madrid. Sono presenti due livelli di governo distinti: il Comune di Madrid e la Comunità Autonoma, ciascuno con organi propri. La Costituzione spagnola disciplina le competenze tramite elenchi espliciti.
Praga città-regione
Praga è la capitale della Repubblica Ceca ed è una città a statuto speciale con rango di regione. È equiparata amministrativamente a un kraj e il suo status è definito dalla Costituzione ceca e da leggi speciali sull'autonomia della capitale.
Zagabria città-contea
Zagabria, capitale della Croazia, è una città autonoma con status di contea. La Costituzione croata le attribuisce competenze equivalenti a quelle delle contee regionali, in virtù del suo ruolo di capitale.
Budapest e l’autonomia metropolitana
Budapest è la capitale dell’Ungheria e ha status di unità autonoma a livello di contea. È un’entità amministrativa equiparata alle contee, dotata di una Assemblea metropolitana con competenze proprie, secondo la Costituzione ungherese e le leggi sulle autonomie locali.