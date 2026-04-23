Nei sondaggi testa a testa tra centrodestra e 'campo largo'

AGI - La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale. L'analisi degli scostamenti parla, infatti, di una stabilizzazione rispetto ai valori visti la scorsa settimana, e di una conferma di alcuni trend già individuati: lo stabilizzarsi di FdI intorno al 28% (stesso dato delle Europee); il lieve calo di Forza Italia; la piccola crescita della Lega; la conferma di Futuro Nazionale, ormai stabilmente sopra il 3%. La sfida tra centrodestra e 'campo largo' si mantiene su un livello di sostanziale parità, in attesa che si dipani la questione del candidato premier dell'opposizione.
Supermedia liste:
- FDI 28,2 (+0,1)
- PD 22,4 (-0,2)
- M5S 12,8 (+0,1)
- Forza Italia 8,3 (-0,3)
- Lega 7,3 (+0,1)
- Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)
- Futuro Nazionale 3,5 (+0,2)
- Azione 3,0 (=)
- Italia Viva 2,6 (+0,3)
- +Europa 1,5 (=)
- Noi Moderati 1,1 (+0,1)
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Supermedia coalizioni 2022:
- Centrodestra 44,9 (=)
- Centrosinistra 29,9 (-0,4) M5S 12,8 (+0,1)
- Terzo Polo 5,6 (+0,2)
- Altri 6,8 (+0,1)
Supermedia coalizioni 2026:
- Campo largo 45,3 (-0,1)
- Centrodestra 44,9 (=)
- Futuro Nazionale 3,4 (+0,2)
- Azione 3,0 (=) Altri 3,4 (=)
- NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 aprile 2026).
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 aprile, è stata effettuata il giorno 23 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 aprile), Noto (14 aprile), Only Numbers (15 aprile), SWG (13 e 20 aprile), Tecnè (11 e 20 aprile) e Youtrend (15 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.