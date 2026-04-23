Nei sondaggi testa a testa tra centrodestra e 'campo largo'
Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il 'campo largo'
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Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il 'campo largo'

La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale
Supermedia AGI/Youtrend
Camera dei Deputati
Agf - Camera dei Deputati
Supermedia
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AGI - La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale. L'analisi degli scostamenti parla, infatti, di una stabilizzazione rispetto ai valori visti la scorsa settimana, e di una conferma di alcuni trend già individuati: lo stabilizzarsi di FdI intorno al 28% (stesso dato delle Europee); il lieve calo di Forza Italia; la piccola crescita della Lega; la conferma di Futuro Nazionale, ormai stabilmente sopra il 3%. La sfida tra centrodestra e 'campo largo' si mantiene su un livello di sostanziale parità, in attesa che si dipani la questione del candidato premier dell'opposizione.

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Supermedia liste:

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  • FDI 28,2 (+0,1)
  • PD 22,4 (-0,2)
  • M5S 12,8 (+0,1)
  • Forza Italia 8,3 (-0,3)
  • Lega 7,3 (+0,1)
  • Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)
  • Futuro Nazionale 3,5 (+0,2)
  • Azione 3,0 (=)
  • Italia Viva 2,6 (+0,3)
  • +Europa 1,5 (=)
  • Noi Moderati 1,1 (+0,1)

  • Supermedia coalizioni 2022:

  • Centrodestra 44,9 (=)
  • Centrosinistra 29,9 (-0,4) M5S 12,8 (+0,1)
  • Terzo Polo 5,6 (+0,2)
  • Altri 6,8 (+0,1)

Supermedia coalizioni 2026:

  • Campo largo 45,3 (-0,1)
  • Centrodestra 44,9 (=)
  • Futuro Nazionale 3,4 (+0,2)
  • Azione 3,0 (=) Altri 3,4 (=)
  • NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (9 aprile 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 9 al 22 aprile, è stata effettuata il giorno 23 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 17 aprile), Noto (14 aprile), Only Numbers (15 aprile), SWG (13 e 20 aprile), Tecnè (11 e 20 aprile) e Youtrend (15 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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