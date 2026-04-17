Supermedia AGI/Youtrend: calo FdI e FI, bene Pd e Lega

AGI - La Supermedia di questa settimana, particolarmente 'robusta' perché basata su 10 sondaggi da 9 diversi istituti, conferma le tendenze post-referendum e ne lascia intravedere altre. Si conferma intanto il calo di FdI, che però pare essersi stabilizzato intorno al 28%, così come la lieve crescita del Pd.
Emerge invece una tendenza interessante: complici, forse, le tensioni interne delle ultime settimane, FI cala all'8,3% - suo minimo storico da ben due anni - mentre la Lega sembra essere in leggera ripresa, nuovamente sopra il 7% e davanti ad Avs. Tra i 'minori', Futuro Nazionale di Vannacci sembra essere quello messo meglio, con un 3,5%.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
FDI 28,1 (+0,2)
PD 22,4 (+0,4)
M5S 12,8 (-0,1)
Forza Italia 8,3 (-0,7)
Lega 7,2 (+0,3)
Verdi/Sinistra 6,2 (-0,2)
Futuro Nazionale 3,5 (+0,2)
Azione 3,0 (-0,1)
Italia Viva 2,5 (+0,2)
+Europa 1,5
Noi Moderati 1,1 (+0,1)
Questa la Supermedia Coalizioni 2022:
Centrodestra 44,7 (-0,1)
Centrosinistra 30,1 (+0,1)
M5S 12,8 (-0,1)
Terzo Polo 5,5 (+0,2)
Altri 6,9
E questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026:
Campo largo 45,4 (+0,2)
Centrodestra 44,7 (-0,1)
Futuro Nazionale 3,5 (+0,2)
Azione 3,0 (-0,1)
Altri 3,4 (-0,2)
Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (2 aprile 2026). La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 2 al 15 aprile, è stata effettuata il giorno 16 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.
I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 8 aprile), EMG (10 aprile), Eumetra (9 aprile), Noto (14 aprile), Only Numbers (7 aprile), Piepoli (9 aprile), SWG (13 aprile), Tecne' (6 e 11 aprile) e Youtrend (15 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e' disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.