Meloni: 'Su Hormuz l'Italia pronta a missione navale difensiva'

L'impegno italiano e il vertice di Parigi

Dopo le critiche piovute dal presidente americano Donald Trump la premier oggi è volata a Parigi (accolta da Macron che le ha riservato un saluto caloroso) per un confronto - ha osservato - "molto produttivo", è stata "una iniziativa estremamente importante" (la premier, a margine della riunione, ha avuto anche un colloquio con il Cancelliere tedesco Merz). La premessa di Meloni è che l'Iran deve rinunciare alla corsa nucleare ma il dossier affrontato all'Eliseo ha riguardato la riapertura di Hormuz, "è parte di qualsiasi serio progetto di negoziato per la crisi in Medio Oriente". E, dunque, "L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un'autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta".

Le reazioni politiche e il mandato Onu

Le forze di opposizione chiedono, però, un mandato Onu. "A tutti sta a cuore la libertà e la sicurezza della navigazione, ma una missione specialmente in uno scenario così delicato e deteriorato, dev'essere chiara - argomenta il responsabile Esteri del Pd Beppe Provenzano - nelle regole di ingaggio e avere una forte base giuridica fondata sul diritto internazionale. Al momento il governo non ha chiarito né le une né l'altra". Per il Movimento 5 Stelle nessuna spedizione militare italiana al largo delle coste iraniane è pensabile se non avviene sotto l'egida dell'Onu. "Una missione navale militare italiana, insieme ad altre nazioni, potrà avere il nostro consenso in Parlamento solo se dotata di un chiaro mandato dell'Onu", sottolineano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs). "Come si cambia per non morire, cantava Fiorella Mannoia ma Meloni è stonata dal punto di vista politico, si è rimessa al tavolo di quelli che non voleva vedere perché voleva fare il ponte di Trump. Era venuta via con sdegno, ora fa retromarcia", l'affondo del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Semaforo verde da Azione. Nella maggioranza ok da Forza Italia e Noi Moderati, nessun commento della Lega che domani lancerà la sua manifestazione a Milano per chiedere all'Europa flessibilità per dare risposte alla crisi energetica."