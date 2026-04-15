Mattarella a Zelensky: 'Pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina'

AGI - Sergio Mattarella ha accolto Volodymyr Zelensky al Quirinale manifestandone il "vero piacere" e rinnovando "non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia, ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo". "So che ha visto la presidente del Consiglio che - ha detto ancora il Capo dello Stato al Presidente ucraino - le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente". "Le ribadisco che l'Italia sarà sempre al fianco all'Ucraina", ha detto ancora Mattarella.
Mattarella, i conflitti sconvolgono gli equilibri consolidati
In precedenza il Presidente della Repubblica in occasione del 103° anniversario di fondazione dell'Aeronautica Militare, ha ricevuto al Quirinale il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti all'Arma.
"Lo scenario internazionale, segnato da conflitti che feriscono Europa e Mediterraneo, vede sconvolti gli equilibri di pace e di stabilità che ritenevamo ormai consolidati fino a pochi anni addietro. Le fondamenta della convivenza pacifica, già provata da crisi numerose, in diverse aree del mondo, sono oggi ulteriormente scosse nel profondo da atti di aggressione che violano la sovranità e anche le più elementari regole del Diritto internazionale, a partire da quello umanitario", ha detto il capo dello Stato nel corso dell’incontro.
"Necessario difendere i valori della Costituzione"
"In questo momento così travagliato appare più che mai necessaria la difesa, con rinnovata fermezza, dei valori sanciti dalla nostra Costituzione", ha sottolineato Mattarella.