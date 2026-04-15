Un ginecologo alla Corte dei Conti, il caso in Parlamento

AGI - Una informativa urgente da parte della presidente del Consiglio dei Ministri sulla eventuale indicazione di Marco Mattei alla Corte dei Conti. È quanto chiedono le opposizioni su impulso del Movimento 5 Stelle. In Aula alla Camera, il deputato Alfonso Colucci ha infatti preso la parola sull'ordine dei lavori "perché sembra che il governo stia per indicare dottor Marco Mattei, medico ginecologo che ha iniziato l'attività ai Castelli Romani, è stato sindaco ad Albano Laziale e assessore regionale presso la Giunta Polverini: un profilo poco accostabile con la funzione di magistrato in Corte dei Conti", aggiunge il Cinque Stelle.
"La nomina è una competenza del Consiglio dei Ministri e viene da ricordare la designazione fatta dal governo di Raffaele Borriello alla carica di magistrato della Corte dei Conti. Quella nomina intercorse il 17 gennaio 2025 e dopo appena sette giorni il ministro Lollobrigida lo richiamò alla carica di capo di gabinetto. Serviva quindi un posto sicuro, non una funzione pubblica ma una assicurazione sulla vita. Il dottor Marco Mattei è amico di Giorgia e Arianna Meloni, siamo di fronte al più classico dei provvedimenti improntati ad amichettismo. Ma Marco Mattei", aggiunge Colucci, "è entrato anche all'interno dell'inchiesta Mondo di Mezzo. E ho qui una ordinanza in cui si dice che Buzzi si incontrava presso un ristorante con Carminati e il consigliere del Lazio Marco Mattei. E nel corso dell'incontro Mattei mostrava dei documenti a Buzzi", conclude Colucci. All'informativa si associano anche i dem.
Le critiche del Partito Democratico alla nomina
Il deputato Toni Ricciardi commenta, sul filo dell'ironia, che "un ginecologo che transita presso la Corte dei Conti fa pensare che si stia per partorire un incesto. Ci associamo all'informativa del collega M5s, Alfonso Colucci, perché il governo ci convinca che un ginecologo può diventare un magistrato della Corte dei Conti. Ci ritroviamo davanti all'ennesimo tentativo di volere occupare una poltrona prestigiosa, significativa, fatta da un governo che vuole limitare la possibilità di controllo della Corte dei Conti". Per Ricciardi le possibilità sono due: "O la nomina di un ginecologo alla Corte dei Conti è fatta per depotenziarla, oppure siete talmente privi di figure credibili che dovete rivolgervi a figure professionali diverse. Alla luce anche del risultato referendario, la giustizia e la macchina del controllo dei poteri e contropoteri meriterebbe rispetto e cautela".
La posizione di Avs e la richiesta di trasparenza
Anche Avs si associa alla richiesta di informativa: "Inutile premettere l'importanza strategica della Corte dei Conti che garantisce l'erario pubblico ed è presidio dell'interesse pubblico, come prescrive la Costituzione", spiega il deputato Devis Dori. "L'informativa è per questo doverosa, tanto più che abbiamo sentito la presidente Meloni sfidarci sulla legalità in questa aula. Il governo ha il tempo di ritirare la nomina di Marco Mattei alla Corte dei Conti come magistrato. I nostri dubbi sono sia in merito alle competenze e poi anche rispetto all'accostamento del suo nome a vicende poco limpide, per essere delicati. Chiediamo che venga nominato alla Corte dei Conti una persona al di sopra di ogni ragionevole dubbio riguardo la propria persona".