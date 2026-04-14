Enrico Costa nuovo capogruppo di FI alla Camera. Barelli: 'Orgoglioso del lavoro fatto'

AGI - Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno - ha spiegato nel suo intervento -. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti".
Barelli, "orgoglioso del lavoro fatto"
Paolo Barelli, capogruppo uscente, commenta così: "Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto. Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L'attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un'amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari - durante la mia presidenza - hanno scelto di aderire Forza Italia".
Il sostegno al governo di centrodestra
"Io continuerò a lavorare, con la passione e l'entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra - guidato dal premier Giorgia Meloni - di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere", ha concluso Barelli.
I ringraziamenti di Tajani
"Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell'interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento". Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani.
"A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte", conclude.