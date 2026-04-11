Nicole Minetti graziata da Mattarella e Nordio per motivi umanitari

AGI - 'Mi Manda RaiTre' ha anticipato che Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale della Lombardia condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis', le cosiddette 'cene eleganti', è stata graziata dal Presidente della Repubblica. "Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello", informa sempre, sui social, il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo, confermando che questa mattina è andata in onda un'anticipazione mentre domani sarà trasmessa l'inchiesta integrale.
In riferimento alla vicenda della grazia conferita a Nicole Minetti, sono invece fonti del Quirinale a precisare che "la concessione dell'atto di clemenza, in favore del quale si è espresso - si ricorda - il competente Procuratore generale della Corte d'appello in un ampio parere, si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati".
"La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore", fanno osservare le stesse fonti.