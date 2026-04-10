Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitaria

AGI - "Molto positivo". Fonti vicine alla famiglia Berlusconi parlano così del lungo incontro - circa quattro ore, nella sede Mediaset di Cologno Monzese - che c'è stato oggi tra Marina e Piersilvio Berlusconi da una parte e Antonio Tajani dall'altra. Alla riunione, aveva fatto sapere una nota FI, hanno partecipato anche Gianni Letta e Danilo Pellegrino, ad del gruppo Finivest.
Il colloquio, informa sempre una nota 'azzurra', "si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità".
Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e - si legge - la rinnovata fiducia nel segretario, l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia".
Visione unitaria e rilancio
È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi", afferma ancora la nota informando che "all'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".