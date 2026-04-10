Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitaria
Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitaria
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Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitaria

Lungo colloquio a Milano sulla situazione politica, economica e internazionale oltre che sul futuro di Forza Italia
Antonio Tajani
Agf - Antonio Tajani
Tajani
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AGI - "Molto positivo". Fonti vicine alla famiglia Berlusconi parlano così del lungo incontro - circa quattro ore, nella sede Mediaset di Cologno Monzese - che c'è stato oggi tra Marina e Piersilvio Berlusconi da una parte e Antonio Tajani dall'altra. Alla riunione, aveva fatto sapere una nota FI, hanno partecipato anche Gianni Letta e Danilo Pellegrino, ad del gruppo Finivest.

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Il colloquio, informa sempre una nota 'azzurra', "si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità".

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Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e - si legge - la rinnovata fiducia nel segretario, l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia".

Visione unitaria e rilancio

È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi", afferma ancora la nota informando che "all'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".

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