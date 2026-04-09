Pd da Montepulciano a Napoli per le elezioni 2027

AGI - Il secondo tempo di Montepulciano si terrà all'ombra del Vesuvio. È a Napoli che le aree della maggioranza dem si sono date appuntamento per dare seguito alla promessa che l'evento nella cittadina toscana fosse l'inizio di un percorso e non una kermesse estemporanea.
A Montepulciano l'obiettivo era quello di rafforzare la segreteria in un momento di tensioni interne, nonostante il risultato ritenuto soddisfacente delle elezioni regionali, e iniziare a "Costruire l'alternativa", come recitava il titolo dell'evento. L'incombere del referendum, poi, trasformò la "conferenza programmatica" di cui si era parlato sotto al tendone in un tour di ascolto sul programma, diventato a sua volta, per forza di cose, campagna referendaria.
Obiettivi dell'incontro di Napoli
A Napoli si intende contribuire più fattivamente alla costruzione del programma in vista delle elezioni politiche del 2027. A guardare bene, i 'poliziani' del Pd si erano riuniti un mese fa anche a Roma, prima del referendum, per lanciare il rush finale al fronte del No. Ma si è trattato, appunto, di un incontro molto focalizzato al quesito referendario. A Napoli, al contrario, si cercherà di gettare le basi per la prossima campagna elettorale.
La cornice dell'evento e il debito di gratitudine
A dare il 'la' alla macchina organizzativa - che vede Sandro Ruotolo ai comandi - è, però, il centenario degli scritti di Antonio Gramsci sulla questione meridionale. Archiviata la tensostruttura di Montepulciano, a fare da cornice alla due giorni, domani e sabato, sarà lo storico Palazzo Caracciolo, dimora storica trasformata in hotel di charme a due passi dal Duomo. La scelta di Napoli, tuttavia, risponde anche a un debito di gratitudine che i dem sentono di avere con la città. È stata Napoli, infatti, a fare registrare il più alto numero di votanti all'ultimo referendum costituzionale che, con il 'No' alla riforma voluta dal governo Meloni, ha impresso una spinta anche al cantiere del centrosinistra.
Programma e partecipanti
Dunque, l'appuntamento è per domani alle 15,30 con una sessione introduttiva che vedrà il contributo di Carmelo Petraglia di Svimez, i saluti istituzionali Gaetano Manfredi e una introduzione alla due giorni. Il dibattito si articolerà in quattro panel nel corso dei quali si alterneranno oltre 100 interventi, tra i quali quello dello scrittore Maurizio De Giovanni, gli eurodeputati Lello Topo, Pasquale Tridico, Marco Tarquinio e Georgia Tramacere, studiosi, sindacalisti, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni territoriali e parlamentari. La giornata di sabato sarà dedicata agli interventi in plenaria di Roberto Fico, presidente della regione Campania, Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Marco Sarracino, Andrea Orlando, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Peppe Provenzano, Anna Ascani e Debora Serracchiani. Presente anche Stefano Bonaccini, presidente del Pd che non aveva partecipato all'evento di Montepulciano.
Prossimi appuntamenti
A questo 'secondo tempo' delle aree di Montepulciano, ne seguirà - almeno - un terzo a Milano.