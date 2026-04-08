'Il Piano Mattei, un ponte nord - sud', convegno il 17 aprile in Senato

AGI - “Il Piano Mattei, un ponte nord - sud”: è il titolo del convegno in programma a Palazzo Giustiniani presso il Senato, venerdì 17 aprile.
Ad aprire l’evento, alle ore 17, i saluti del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama e promotore dell’iniziativa e del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.
Seguirà il dibattito – moderato dalla direttrice dell’AGI Rita Lofano – con gli interventi di Lorenzo Ortona, vice coordinatore della struttura di missione del Piano Mattei; Lapo Pistelli, responsabile affari istituzionali di Eni; Nicolò Mardegan, responsabile affari istituzionali di Enel; Marco Minniti, presidente della fondazione Med-Or; Pietro Cum, amministratore delegato di Elis.