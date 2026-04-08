Opposizioni all’attacco di Meloni: “Fallimento su esteri e governo”

AGI - “Fallimento”. È questa la parola d’ordine delle opposizioni prima dell’informativa che Giorgia Meloni terrà in Parlamento (alle 9 alla Camera, alle 13 al Senato).
Secondo fonti del centrosinistra, gli attacchi alla premier si muoveranno su due piani. Il primo è quello interno, legato alla sconfitta al referendum e alla situazione dell’esecutivo dopo le dimissioni di Delmastro e Santanchè. Il secondo è quello internazionale, con una linea di governo giudicata troppo appiattita su Trump e Netanyahu, con ricadute negative sull’economia italiana.
Tutti i leader in Aula
Interverranno in Aula, tra Camera e Senato, tutti i leader dell’opposizione: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Renzi e per il tandem Fratoianni-Bonelli. Dopo la vittoria del No al referendum, il confronto con Palazzo Chigi è diventato un vero e proprio canoneggiamento politico.
Medio Oriente e politica estera
Gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente forniscono nuovo terreno di scontro. “Aspettiamo di capire cosa dirà Meloni”, è la linea ufficiale dei partiti, ma dalle dichiarazioni delle ultime ore emerge che il focus sarà soprattutto sugli esteri.
La segretaria del Partito democratico insiste da giorni sul caro prezzi e accusa Meloni di far “pagare agli italiani il costo della sua amicizia con Trump”. Il riferimento è ai dazi imposti dagli Stati Uniti e ai rincari dei carburanti seguiti al primo attacco Usa-israeliano a Teheran.
Industria, Ets e debito europeo
Nel mirino anche il tema degli investimenti europei, cavallo di battaglia di Schlein. Un assist arriva dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
“Servono misure immediate per rendere competitiva l’industria italiana ed europea, non possiamo aspettare”, ha detto Orsini, sottolineando la necessità di affrontare anche il nodo degli Ets e di valutare l’apertura di un debito pubblico europeo per sostenere le imprese.
Il fronte interno e il caso Delmastro
Sul fronte interno, Schlein concentra l’attacco sul caso Delmastro e sui presunti rapporti tra ambienti di Fratelli d’Italia e il clan dei Senese. “Il punto non sono i selfie – afferma – ma il fatto che stanno emergendo rapporti strutturali su cui Meloni dovrebbe pretendere chiarezza”.
Conte e la crisi internazionale
Il leader del M5s potrebbe incalzare Meloni sullo stato di salute del governo, ripercorrendo quelli che considera quattro anni di fallimenti. Tuttavia, i raid israeliani in Libano potrebbero spostare il focus sugli esteri.
Conte chiede: “Per quanto Meloni resterà ferma e silente? Quando arriveranno le sanzioni e lo stop ai rapporti commerciali e militari con il governo israeliano?”. E critica il silenzio dell’Unione europea sull’ultimatum di Trump.
Renzi: referendum e potere d’acquisto
Anche Matteo Renzi è pronto all’attacco: “Sono certo che Meloni proverà a spostare il dibattito sulla politica estera, ma non potrà evitare il tema del referendum”. Per il leader di Italia Viva, la premier minimizza le conseguenze politiche limitandole alle dimissioni di Santanchè.
Renzi insiste poi sul potere d’acquisto e sulle revisioni Istat: “Ci hanno raccontato che andava tutto bene, ma i numeri erano sballati. Bastava fare la spesa per capirlo. Se vi sentivate fuori posto, sappiate che chi sbagliava era Meloni, non voi”.