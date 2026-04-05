Pasqua: auguri di speranza e pace dalle istituzioni

AGI - Le massime cariche dello Stato e i leader delle principali forze politiche hanno affidato ai canali social i propri messaggi di auguri in occasione della Santa Pasqua. Al centro delle riflessioni dei rappresentanti istituzionali emergono con forza i temi della speranza, della riconciliazione e della vicinanza a chi attraversa momenti di difficoltà.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato una nota accompagnata da un'immagine che la ritrae in un contesto rurale: "Con affetto, rivolgo a tutti voi e ai vostri cari i più sinceri auguri di una felice e serena Pasqua".
Il messaggio del presidente del Senato
Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invece posto l'accento sulla dimensione sociale e solidaristica della ricorrenza, dedicando un passaggio specifico alla sofferenza: "A tutti voi rivolgo l'augurio di una Pasqua di pace e serenità, nel segno di una tradizione che richiama ai valori della vicinanza, della riconciliazione e della comunità. Un pensiero speciale è rivolto a chi soffre, con l'auspicio che non manchino conforto, speranza e la presenza delle persone care".
Gli auguri del presidente della Camera
Sul fronte della Camera dei Deputati, il presidente Lorenzo Fontana ha scelto la piattaforma X per diffondere il suo messaggio, richiamando la simbologia religiosa: "Cristo è risorto. La Santa Pasqua rinnova un messaggio di speranza e di pace. I miei sinceri auguri a voi e alle vostre famiglie".
Le parole di Matteo Salvini
Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha scritto: "Buona Santa Pasqua a tutti voi, che sia un giorno di pace, speranza e serenità, da vivere accanto alle persone che amate".
Gli auguri di Giuseppe Conte
Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha condiviso una card digitale con il seguente auspicio: "I miei più calorosi auguri a tutti voi, per una Pasqua di pace, speranza e serenità".