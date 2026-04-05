Il presidente Mattarella allo stadio Barbera per Palermo‑Avellino

AGI - Festeggiato ritorno oggi allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della gara Palermo-Avellino. "Il presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero", afferma il club di viale del Fante.
"Gradito ritorno oggi allo Stadio per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella - si legge sui sociale del Palermo Fc - che per la seconda volta, dopo Palermo-Frosinone dello scorso agosto, ha voluto essere presente al Barbera, questa volta in occasione della gara tra Palermo e Avellino. Il Presidente ha approfittato delle feste pasquali a Palermo per rinnovare il legame con il Club rosanero, iniziato già tre anni fa con la storica visita al Palermo Museum".
Il Capo dello Stato è stato accolto nella tribuna Vip, accanto al presidente rosanero Dario Mirri e al sindaco Roberto Lagalla che lo avevano accolto all'esterno dell'impianto. Affettuoso l'applauso tributato dai tifosi al "Barbera" dove il Palermo guidato da Pippo Inzaghi e' lanciato verso una non facile conquista di un posto per la serie A.