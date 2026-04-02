Supermedia: calo di Fratelli d'Italia, campo largo sempre avanti

AGI - La Supermedia di oggi ci consente di apprezzare in pieno le conseguenze del referendum costituzionale, dal momento che sono stati effettuati molti più sondaggi successivi al voto. Si conferma il netto calo di FDI, che perde quasi un punto rispetto all'ultima rilevazione pre-referendum: cosa interessante, Lega e FI non sembrano soffrire altretanto e anzi si rafforzano, così come i principali partiti di opposizione, PD e M5S. Di conseguenza, la somma del campo largo si conferma davanti (anche se per meno di mezzo punto) alla coalizione di centrodestra. Come vedremo nell'approfondimento, i sondaggi iniziano a misurare anche le opinioni degli italiani sulle conseguenze del referendum, che riguardano sia il governo che l'opposizione.
Supermedia liste
FDI 27,9 (-0,9)
PD 22,0 (+0,4)
M5S 12,9 (+0,5)
Forza Italia 9,0 (+0,3)
Lega 6,9 (+0,4)
Verdi/Sinistra 6,4 (-0,3)
Futuro Nazionale 3,3 (+0,1)
Azione 3,1 (-0,2)
Italia Viva 2,3 (+0,1)
+Europa 1,5 (-0,1)
Noi Moderati 1,0 (-0,1)*
Supermedia coalizioni 2022
Centrodestra 44,8 (-0,3)
Centrosinistra 30,0 (+0,1)
M5S 12,9 (+0,5)
Terzo Polo 5,3 (-0,2)
Altri 6,9 (-0,2)
Supermedia coalizioni 2026
Campo largo 45,2 (+0,7)
Centrodestra 44,8 (-0,3)
Futuro Nazionale 3,3 (+0,1)
Azione 3,1 (-0,2)
Altri 3,6 (-0,3)