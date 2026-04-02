Quirinale: Bocelli nominato Cavaliere di Gran Croce, Jovanotti è commendatore
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Quirinale: Bocelli nominato Cavaliere di Gran Croce, Jovanotti è commendatore

Onorificenze anche per l'ex calciatore Zola e l'ex sciatrice Compagnoni
Quirinale: Bocelli nominato Cavaliere di Gran Croce, Jovanotti è commendatore
Andrea Bocelli
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AGI - Il Quirinale ha nominato sei nuovi Cavalieri di Gran Croce: il fisico Ugo Amaldi, il Presidente dell'Accademia dei Lincei Roberto Antonelli, il Capo di Stato Maggiore della Marina Giuseppe Berutti Bergotto, il tenore Andrea Bocelli, l'ex Prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, la Ragioniere Generale dello Stato Daria Perrotta.

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Tra gli stranieri la Regina del Belgio, Mathilde Uccle, diventa Cavaliere di Gran Croce e il Presidente del Kazakistan, Kassym Jomart Tokayev, riceverà il Gran Cordone.

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Altri riconoscimenti

L'ex calciatore Gianfranco Zola, l'ex sciatrice Deborah Compagnoni e il cantante Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) sono stati nominati commendatore mentre il direttore dell'Ansa, Luigi Contu, è stato nominato Grande ufficiale.

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