M5s: Beppe Grillo avvia la causa in tribunale per riavere simbolo

AGI - Beppe Grillo ha avviato in tribunale la causa per riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle.
Intanto, c'è chi, come il professor Marco Bella, già deputato del M5S, in un lungo post su Facebook scrive: "In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte mi restituisca ciò che non è affatto tuo".
L'ex deputato difende Beppe Grillo
"In un mondo normale, se io Beppe Grillo ho messo tanto lavoro, tanti soldi miei e mi sono beccato una serie infinita di querele per permettere a te, Giuseppe Conte, di diventare da signor nessuno presidente del Consiglio e di avere uno staff di decine di persone che si occupano della tua comunicazione, tu, Giuseppe Conte" prosegue l'ex parlamentare M5s "dovresti essere almeno grato a me Beppe Grillo. In un mondo normale, se tu, parlamentare M5S, hai firmato un impegno e ti sei presentato agli elettori dicendo che avresti fatto solo due mandati, non ti dovrebbe nemmeno passare per l’anticamera del cervello che puoi cacciare chi ti ha permesso di sedere su quelle comode poltrone perché semplicemente ti dice che gli impegni si rispettano".
E ancora: "In un mondo normale, nessuna forza politica cancella 70.000 iscritti (mai fatto prima) solo per cacciare chi l'ha fondata. Purtroppo, non viviamo in un mondo normale. Viviamo in un mondo ove il lavoro per i cittadini, la parola data, gli impegni presi… purtroppo per qualcuno, non contano nulla".
Marco Bella e i "figli delle stelle"
Bella, che quando si tenne la costituente Nova all'Eur era fuori dal palazzo dei congressi di Roma dove manifestavano anche i 'Figli delle stelle', aggiunge: "Volete vedere il Simbolo e il Nome del Movimento associati a persone che li useranno esclusivamente per proprio tornaconto personale? Ovviamente no. Volete vedere il simbolo e il nome del Movimento in una coalizione dove c’è Matteo Renzi, uno che in piena pandemia ha fatto cadere il governo Conte II sostenuto da Pd e M5S, e lo rivendica pure? Ovviamente no".
"Beppe Grillo sarà in prima fila per riavere il simbolo M5s"
"Volete vedere il simbolo e il Nome del Movimento associati a persone che hanno rinnegato la propria storia per una poltrona? Ovviamente no, perché nemmeno Salvini con Bossi è arrivato a tanto. La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa".
"E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il Movimento l'ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece - sottolinea Marco Bella - si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. È una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta. Se vi rimane ancora un po’ di dignità, ridate il simbolo e il nome del Movimento a Beppe Grillo. E andate per la vostra strada. Fatevi il vostro simbolo. Loro, purtroppo, non credo molleranno. Noi nemmeno. Forza Beppe".