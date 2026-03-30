Delmastro aggiorna lo stato patrimonio con '5 Forchette' e cessione

AGI - Il deputato FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha aggiornato il proprio stato patrimoniale nella dichiarazione dei redditi visibile on line sul sito della Camera. Per quel che riguarda la pubblicità della situazione patrimoniale con le relative "variazioni" rispetto alla dichiarazione patrimoniale dell'anno precedente, Delmastro ha aggiunto la compartecipazione del 25% delle quote della società srl "Le 5 Forchette" con data dicembre 2024. Il 3 novembre 2025 diventa socio al 100% della 'G&G srl'.
A fine novembre del 2025 il deputato indica la "cessione totale" della partecipazione alla società srl "Le 5 Forchette" "a favore della G&G". Successivamente, a febbraio 2026, anche la 'G&G' cede tutte le quote della srl 'Le 5 Forchette'. L'aggiornamento dello stato patrimoniale reca la data di sabato scorso, 28 marzo.