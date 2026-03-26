Supermedia: 'Sorpasso' Campo Largo. Fratelli d'Italia al 28,2%

AGI - Prima Supermedia dopo il referendum costituzionale, il cui risultato ha già iniziato a terremotare il quadro politico. Nonostante il numero di rilevazioni sia ancora limitato (durante le due settimane che hanno preceduto il referendum, quasi nessun istituto ha pubblicato dati sulle intenzioni di voto ai partiti) si intravedono già delle tendenze interessanti: su tutte, il calo di FdI al 28,2% (il dato peggiore dalle Europee 2024) e la crescita di M5s (+1,3% rispetto a un mese fa). Ma soprattutto, in termini aggregati, il sorpasso del 'campo largo' (Pd-M5s-Avs-Iv/+Ee) rispetto al centrodestra.
La Supermedia Liste
FdI 28,2 (-0,6)
PD 21,8 (+0,2)
M5S 13,2 (+0,8)
Forza Italia 8,9 (+0,2)
Verdi/Sinistra 6,7 (=)
Lega 6,3 (-0,2)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)
Azione 3,0 (-0,3)
Italia Viva 2,2 (=)
+Europa 1,5 (-0,1)
Noi Moderati 1,2 (+0,1)* non rilevato da Youtrend
Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022:
Centrodestra 44,6 (-0,5)
Centrosinistra 30,0 (+0,1)
M5S 13,2 (+0,8)
Terzo Polo 5,2 (-0,3)
Altri 7,0 (-0,1)
La Supermedia Coalizioni 2026
Campo largo 45,4 (+0,9)
Centrodestra 44,6 (-0,5)
Futuro Nazionale 3,6 (+0,4)
Azione 3,0 (-0,3) Altri 3,4 (-0,5)
NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di tre settimane fa (5 marzo 2026).
Nota metodologica della Supermedia
NOTA: La Supermedia Youtrend/AGI è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 12 al 25 marzo, è stata effettuata il giorno 26 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 19 marzo), Noto (24 marzo), SWG (16 e 23 marzo) e Youtrend (24 marzo). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.