Meloni sente Mattarella e tiene l'Interim per il Turismo
Meloni sente Mattarella e tiene l'Interim per il Turismo
Home>Politica

Meloni sente Mattarella e tiene l'Interim per il Turismo

La premier ringrazia Daniela Santanché per la "dedizione e il contributo al rilancio del turismo"
Meloni e Santanché
AGF - Meloni e Santanché
turismo
di lettura

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell'interim del ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell'interim. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi.

ADV

Il presidente Meloni rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano.

ADV

Impegno del governo per il turismo

Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia, si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi.

ADV