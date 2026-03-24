Legge elettorale, alla Camera comincia l'iter per la riforma

AGI - Partirà da martedì prossimo, 31 marzo, l'iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. Lo ha stabilito l'Ufficio di presidenza della commissione, come riferisce al termine della riunione il presidente Nazario Pagano. Alla proposta di legge del centrodestra, che vuole quindi accelerare sulla riforma del sistema di voto all'indomani dell'esito del referendum costituzionale, saranno abbinate, spiega ancora Pagano, altre otto proposte di legge "correlate in materia elettorale" e poi si procederà con la presentazione di un testo base.
Risultano assegnate alla Commissione altre proposte di legge, presentate a partire dall'inizio della legislatura, che vertono su materia identica a quella oggetto della proposta di legge del centrodestra depositata lo scorso 3 marzo sulla riforma della legge elettorale, ha spiegato Pagano in Ufficio di presidenza della commissione, sottolineando che si tratta "precisamente" di proposte "sulla materia elettorale", che ricomprendono "la disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e del relativo procedimento elettorale, nonché la disciplina delle modalità di esercizio del voto. Trattandosi di progetti di legge vertenti su materia identica, la Presidenza procederà, quindi, al loro abbinamento d'ufficio" al testo della maggioranza sul proporzionale con premio di maggioranza e possibile ballottaggio.
Le proposte di legge abbinate
Si tratta, nello specifico, delle proposte di legge: Magi 'Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature': De Luca (Pd) 'Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali'. Inoltre, la proposta di legge Baldino (M5s) 'Disposizioni e delega al Governo in materia di determinazione della data delle elezioni e dei referendum e di semplificazione del procedimento elettorale, per agevolare la partecipazione degli elettori'; Di Giuseppe (FdI) 'Delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; Russo (FI) 'Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove nella compilazione delle liste elettorali'; Pavanelli (M5s) 'Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza; Furfaro (Pd) 'Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per via telematica da parte degli elettori con disabilità motoria o sensoriale'; Tucci (M5s) 'Disposizioni e delega al Governo in materia di introduzione di un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica'.
La petizione per la legge delega
Inoltre, Pagano ha annunciato che "è stata assegnata alla Commissione anche una petizione per una proposta di legge delega al Governo per le modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" e la commissione stessa deciderà se abbinare anche questo testo.