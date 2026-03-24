Referendum: vince il NO con il 53,23%. Affluenza da record

AGI - La Costituzione resta invariata. Gli italiani con più di 15,084 milioni di voti (53,23%) fanno prevalere il NO alla riforma costituzionale della giustizia, approvata con doppia lettura in Parlamento dal centrodestra. I dati non sono definitivi, perché resta da scrutinare una sola sezione a Sassari.
L'affluenza in Italia è stata del 58,93%, ma solo del 28,53% tra gli italiani all'estero. Complessivamente l'affluenza è stata del 55,70%.
Referendum: i risultati regione per regione
In Italia il NO vince dappertutto tranne in Veneto (il SÌ ha il 58,41%), in Friuli Venezia Giulia (54,47% di SÌ) e in Lombardia (il SÌ ha il 53,56%).
Il centro e soprattutto il sud Italia, anche laddove governa il centrodestra, premiano il NO: in Sicilia il NO ha il 60,98%, in Calabria il 57,26%, in Basilicata il 60,03%, in Abruzzo il 51,77%, in Molise il 54,70%, nel Lazio il 54,59%, nelle Marche il 53,74%. Il NO vince anche in Piemonte (53,50%), Liguria (57,03%), Val d'Aosta (51,81%) e Trentino Alto Adige (50,59%).
Referendum: il No 'conquista' 10 regioni governate dal centrodestra
In sostanza il NO vince in tutte le regioni governate dal centrosinistra (Umbria, Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Campania) e conquista ben 10 regioni governate dal centrodestra. Il SÌ tiene solo in tre regioni governate dal centrodestra: Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. La regione con la più alta percentuale di NO è la Campania con il 65,22%. Seguono la Sicilia con il 60,98% e la Basilicata con il 60,03%.
Referendum: per gli italiani all'estero prevale il SI
Nel referendum sulla riforma della giustizia, gli italiani all'estero, in controtendenza con il voto entro i confini, fanno prevalere il SÌ che ottiene complessivamente il 56,34% con 803.632 voti. I NO hanno il 43,66% con 622.652 voti.
L'Europa è l'unico continente dove prevalgono i NO (56,24% pari a 405.538 voti). In Sudamerica i SÌ sono il 72,86% (pari a 402.307 voti), in Nordamerica il 57,64% (pari a 57.228 voti), in Africa-Asia-Oceania il 53,02% (pari a 28.679 voti).
I risultati Paese per Paese
Il Venezuela è il Paese dove il SÌ vince in maniera più schiacciante con l'87,35%. Seguono Cile, Sudafrica, Argentina e Brasile con percentuali al di sopra del 70%.
Il NO vince con il 78,96% in Danimarca, con il 74,9% in Svezia, con il 73,7% in Norvegia, con il 73,11% in Olanda. NO sopra al 60% in Regno Unito e Belgio. In Turchia la parità è perfetta: 520 italiani hanno scelto il SÌ, 520 il NO.