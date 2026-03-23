Meloni dopo vittoria No referendum: 'Occasione persa'

AGI - Giorgia Meloni posta un breve video, di meno di un minuto, per dire che "gli italiani hanno deciso, e noi rispettiamo questa decisione". La premier commenta così a caldo via social i risultati del referendum. Aggiunge, la presidente del Consiglio che "andremo avanti per rispetto al mandato che abbiamo ricevuto".
"Resta chiaramente il rammarico per una occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo". Cosi' la premier Giorgia Meloni commenta in un video postato su X l'esito del referendum sulla riforma della Giustizia.
Il 59% degli italiani che hanno vitato (su 51 milioni di aventi diritto) ha scelto di non confermare la riforma della giustizia che introduceva, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. I 'No' al referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" sono circa il 54% contro il 46% dei 'Sì'..