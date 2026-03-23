Referendum sulla giustizia: affluenza record. Sì o No? E' testa a testa
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Referendum sulla giustizia: affluenza record. Sì o No? E' testa a testa

Segui la diretta su AGI.IT dello spoglio su cui sono chiamati a esprimersi 51 milioni di cittadini è destinata a modificare 7 articoli della Carta
Referendum sulla Giustizia
Agf - Referendum sulla Giustizia
referendum giustizia
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AGI - In corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia. Erano chiamart alle urne 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".

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Dai primi Istant Poll emerge una situazione di grande incertezza col No in leggero vantaggio sul Sì.

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Il referendum confermativo e il quorum

Il referendum confermativo, uno strumento di democrazia diretta disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione, non ha bisogno di quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l'affluenza e l'esito esclusivamente dai voti validamente espressi.

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