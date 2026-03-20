Bossi: i funerali si terranno domenica a Pontida

AGI - I funerali di Umberto Bossi, nel rispetto delle ultime volontà del senatur e della famiglia, si terranno domenica a Pontida, luogo del raduno annuale della Lega. Le esequie si celebreranno alle 12 nel monastero di San Giacomo.
La famiglia di Bossi chiede riservatezza
La famiglia chiede riservatezza in questo momento e non sarà allestita alcuna camera ardente, spiegano qualificate fonti del partito. Sul "sacro suolo" del 'pratone' di proprietà della Lega si tiene ogni anno dal 1990 il tradizionale raduno del partito (unica interruzione nel 2004 a causa della malattia del senatur).
Il legame tra Bossi e il monastero di San Giacomo
Prima di ogni raduno, finché è stato segretario, Bossi usava recarsi al monastero di San Giacomo, ritratto anche nella cartolina scelta per gli auguri di Natale nel 2021. L'abbazia si trova in piazza del Giuramento. Secondo una tradizione, non confermata storicamente, infatti, qui, il 7 aprile del 1166, si sarebbero stipulati gli accordi della Lega Lombarda finalizzati alla lotta armata contro il Sacro Romano Impero di Federico Barbarossa.
Ai funerali di Bossi ci saranno anche Meloni e Tajani
Ai funerali di Umberto Bossi parteciperanno anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
Renzo Bossi pubblica vecchie immagini del raduno di Pontida
Per annunciare il funerale del padre, Renzo Bossi pubblica sui social una storia in cui sono riprodotte 'vecchie' immagini di militanti al raduno di Pontida, che sventolano le bandiere con il Sole delle Alpi, il Leone di San Marco e della Lega autonomista lombarda.
"La famiglia, volendo condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica 22 marzo alle ore 12 - conferma - nell’abbazia del monastero di San Giacomo. In queste ore la famiglia chiede riservatezza".
Il successore di Bossi a Montecitorio
Il seggio a Montecitorio di Umberto Bossi va a Matteo Luigi Bianchi, terzo dei non eletti nelle liste della Lega nel collegio plurinominale Lombardia 2 Po1. In quel collegio, infatti, nel 2022 è risultato eletto il fondatore della Lega. Primo dei non eletti Simona Bordonali, che però è stata eletta alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 3 - U03, quindi a sostituire Bossi sarà, stando ai risultati pubblicati sul sito del Viminale Eligendo, Matteo Luigi Bianchi.
Trattandosi di un collegio plurinominale non si devono svolgere le elezioni suppletive. Iscritto alla Lega Nord nel 1995, Bianchi comincia l'attività amministrativa a Morazzone, in provincia di Varese, come consigliere comunale all'età di 19 anni. Nel 2009 viene eletto sindaco di Morazzone. Bianchi è già stato deputato, dal 2018 al 2022. Considerato molto vicino a Roberto Maroni negli anni della sua segreteria. Nelle elezioni amministrative del 2021 si candida a sindaco di Varese al posto proprio di Maroni, che rinunciò alla candidatura per problemi di salute.