Nuovo sito web Quirinale. Mattarella, 'la Casa degli italiani'

AGI - Nel nuovo sito del Quirinale domina l'azzurro della Presidenza della Repubblica, rappresentata dal Torrino stilizzato, a lato della 'testata', in un'elegante quanto minimalista grafica bianca, mentre sono a colori il Tricolore, la bandiera dell'Unione europea e lo stendardo del Presidente della Repubblica che sventolano lassù anche nella realtà.
Colpisce subito lo sguardo, il restyling del sito del Quirinale, ispirato a un'impronta essenziale e subito fruibile alla consultazione.
Il Quirinale contemporaneo
Al di là delle sezioni che tradizionalmente riguardano l'agenda degli impegni del Presidente, ora ancora più facilmente consultabile, ma anche i discorsi, i comunicati e video e foto ufficiali, e tutte le altre 'pagine' più seguite dagli addetti ai lavori, spicca la valorizzazione del comparto artistico.
Spazio dunque alle sezioni su 'Quirinale contemporaneo' e a quelle sulla sede di Castelporziano e a concerti, mostre e visite.
La visita virtuale del Quirinale
Probabilmente, quelle destinate a 'spopolare' saranno le 'pagine' che permettono una visita virtuale del Palazzo, con tanto di audioguida, con immagini immersive nei saloni che sfilano nei tg nelle occasioni ufficiali.
Mattarella, "il Quirinale è un Palazzo vitale per la democrazia"
Un modo per vederle e conoscerne le particolarità con maggiore calma e ricchezza di dettagli, perché, del resto, "il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi come ieri della storia del Paese, e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli italiani", come ricorda lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di saluto che accoglie il visitatore sul web.