È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni

AGI - È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese, stando a quanto apprende l'AGI.
I leghisti perdono il "Capo". Umberto Bossi, 84 anni, di cui quasi 50 in politica, è morto in ospedale a Varese. Per le cronache politiche 'senatur', il fondatore della Lega è stato, in realtà, senatore solo due volte nella sua lunga carriera politica, in occasione della sua prima (1987) e della penultima (2018) 'incursione' in quella che definiva la "palude romana".
Sei volte deputato e tre europarlamentare, Bossi è stato ministro delle Riforme nei governi guidati da Silvio Berlusconi dal 2001 al 2004 e dal 2008 al 2011. Ed è proprio il suo fortissimo legame, personale e politico, con il Cavaliere, dopo la partenza accidentata del 1994, ad aver segnato tutte le tappe della storia della cosiddetta Seconda Repubblica.
Bossi è stato anche tra i più 'longevi' segretari di partito della storia politica italiana: ha guidato la Lega, federazione dei movimenti autonomisti del Nord, dalla sua fondazione, l'8 febbraio del 1991, fino al 5 aprile del 2012, quando si dimise in seguito allo scandalo sulle irregolarità nei rimborsi elettorali. Nella storia della politica italiana degli anni Novanta e Duemila, il senatur è stato anche un grande innovatore, con lo sdoganamento del linguaggio popolare, del dialetto e persino della parolaccia, e dell'iconografia politica, con un uso del corpo come sembiante (la celebre canottiera) e l'invenzione di un mondo simbolico come quello della Padania, identificato nei territori settentrionali.
Tajani, un protagonista del cambiamento in Italia
"Con tutta @forza_italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega", scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace".
Con tutta @forza_italia piango la scomparsa di Umberto Bossi,leader storico e fondatore della Lega.Grande amico di Silvio Berlusconi,politico di grande intelligenza,è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia.Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una…— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 19, 2026