Referendum: il fronte del sì e del no al rush finale 

AGI - Il fronte del sì e quello del no al referendum sulla separazione delle carriere preparano il rush finale nell'ultima settimana di campagna referendaria.
Meloni a "Quarta Repubblica" per sostenere il Sì al Referendum
La premier Giorgia Meloni dopo la partecipazione alla kermesse di FdI del 12 marzo al 'Teatro Parenti' di Milano interverrà con video social e interviste in tv. Questa sera sarà a "Quarta Repubblica" su Retequattro, il 20 a 'Porta a Porta'.
Martedì alla Camera dei deputati si terrà la maratona oratoria "Comizio d'amore per il Sì", iniziativa promossa dall'intergruppo dei parlamentari a sostegno della riforma costituzionale.
Salvini, Mantovano e Arianna Meloni
Mercoledì il leader della Lega, Matteo Salvini, parteciperà a un convegno del partito a Milano 'Vota Sì. La riforma che fa giustizia', mentre giovedì a Roma, si terrà una nuova kermesse di Fratelli d'Italia, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il capo segreteria del partito di via della Scrofa, Arianna Meloni.
I comitati - da 'Sì riforma' a 'Sì separa', da quello delle Camere penali a quelli del mondo delle professioni - dovrebbero chiudere con una kermesse unitaria il 20 marzo.
Conte e Schlein in campo per il no al referendum
Per quanto riguarda il fronte del no il leader M5S Giuseppe Conte ha annunciato un evento per venerdì a Roma, all'Eur, al Palazzo dei Congressi, durante il quale arriveranno anche interventi di intellettuali e personaggi del mondo dello spettacolo come Enzo Iacchetti, Ficarra e Picone, Neri Marcorè, Elio Germano, Pif, Stefano Sarcinelli, Francesco Paolantoni.
Sempre venerdì chiuderà - a Milano (ci sarà anche il sindaco Giuseppe Sala), in piazza Sant'Agostino il Pd con Elly Schlein che oggi era a Bologna. "La verità su questa riforma della giustizia l'ha detta con parole molto gravi, ma sincere, la capo di gabinetto del ministro Nordio. La dottoressa Bartolozzi l'altro giorno ha detto 'Votate sì, così ci togliamo di mezzo la magistratura. Un plotone di esecuzione'", ha sottolineato.
Manifestazioni e gazebo a Roma
Il 18 a Roma in piazza del Popolo è prevista una manifestazione del Comitato 'Società Civile per il No nel referendum costituzionale'. "Anche in questo fine settimana sono centinaia i gazebo e i banchetti in tutta Italia promossi da AVS, contrassegnati dallo slogan 'No ai pieni poteri'", ha detto Nicola Fratoianni.
Gazebo a favore del sì, invece, per la Lega. Ieri il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani è intervenuto sulla manifestazione di sabato. "Non si può - ha affermato - fare campagna elettorale per il no bruciando i manifesti raffiguranti la premier e i ministri. Si stanno alzando i toni da parte di chi è contrario alla riforma, con anche alcuni che dicono 'facciamo i conti dopo', vuol dire che ci sono anche cattivi maestri".
Le parole del ministro Nordio
"Se fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro, attribuendola al solo procuratore generale della Cassazione", ha spiegato in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.