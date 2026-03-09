Fini: 'La nomina di Khamenei in Iran induce al pessimismo'
Fini: "La nomina di Khamenei induce al pessimismo"
Home>Politica

Fini: "La nomina di Khamenei induce al pessimismo"

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini analizza possibili sviluppi del conflitto
Paolo Molinari
1000x1000
iran
di lettura

AGI - Sul conflitto fra Iran, Stati Uniti e Israele, "è molto difficile fare previsioni, da parte mia c'è qualche ragionato motivo di pessimismo". Lo dichiara Gianfranco Fini, interpellato dall'AGI a margine di un convegno sull'Iran, alla Camera dei deputati.

ADV

"Partiamo dall'ultimo fatto", spiega Fini, "la nomina del figlio di Khamenei a guida suprema. È una risposta politica che il regime iraniano dà a coloro che pensavano che ci potesse essere una divisione fra religiosi e pasdaran. Ed è soprattutto una affermazione che ha più o meno questo tenore: ci potete bombardare, potete uccidere i nostri capi, ma noi combatteremo fino alla fine, vinceremo. Perché questo culto del martirio, questa sorta di sacrificio estremo è uno dei dati sostanziali del mondo sciita.

ADV

Il rischio di allargamento e l'approvvigionamento energetico

Se a questo si aggiunge il fatto che il rischio di allargamento del conflitto esiste, si aggiunge quello che può accadere con l'approvvigionamento energetico, siamo in un quadro in cui è molto difficile capire come e quando se ne esce.

Il difficile dialogo e le posizioni inconciliabili

Sarei felice anch'io se domani ripartisse il dialogo, se la diplomazia riuscisse a trovare una strada, ma mi chiedo come si può trovare una strada se Trump dice - e lo capisco - che Khamenei Junior durerà poco. E se dall'altra parte si risponde, fate quel che volete, noi continueremo a combattere", conclude l'ex presidente della Camera.

ADV