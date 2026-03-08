8 marzo: Meloni, nessuna donna debba scegliere tra lavoro e famiglia

AGI - "L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della nazione", aggiunge.
Meloni, rimuovere ostacoli, garantire parità
"In questi anni - ricorda - abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l'obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell'8 marzo", conclude.
Metsola alle donne che lottano, siate inarrestabili
In occasione della Festa delle donne anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha postato sui social un messaggio: "Un brindisi a tutte coloro che hanno combattuto contro ogni avversità e a coloro che continuano a lottare. A tutte quelle donne che hanno costruito famiglie, creato aziende, cresciuto generazioni, sono diventate campionesse, hanno fatto carriera, sono entrate in politica, hanno vissuto la loro verità, si sono fatte avanti. A tutte coloro che ogni giorno riescono a trovare l'equilibrio tra tutto".
"A tutti coloro che vengono sottovalutati, denigrati, si sentono ignorati, che ricevono scarso riconoscimento per tutto cio' che fanno e che comunque si elevano. A chi lotta o è ancora costretto a vivere nella paura: continuate ad andare avanti, siete inarrestabili. Oggi e ogni giorno onoriamo coloro che ci hanno preceduto, mentre rendiamo piu' agevole il cammino per coloro che verranno dopo" conclude.